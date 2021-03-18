史上最高：美 FCC 对骚扰电话机构开出 2.25 亿美元罚单

北京时间 3 月 18 日消息，据报道，在全世界，骚扰电话和电话营销已经成为让民众心烦意乱的社会公害，各国监管部门也展开了打击。3 月 17 日，美国联邦通信委员会（FCC）向两家得克萨斯州的电话营销机构开出了 2.25 亿美元的罕见罚单，两家机构在 2019 年制造了大量的骚扰电话。

这两家电话营销机构分别叫做 “Rising Eagle”和 “JSquared Telecom”，他们通过电话狂轰滥炸，向消费者推销短期健康保险产品。FCC 表示，两家公司一共拨打了十亿个骚扰电话（属于软件拨打的自动电话）。

这一次的罚款决定最早在去年夏天就已经形成，这也是美国联邦通信委员会历史上对于公司开出的最大规模罚单。FCC 表示，这一次的罚单，也是该机构进一步打击电话营销和骚扰电话计划的一部分。

据报道，对于许多美国大众来说，骚扰电话已经带来了很多烦恼。近些年，美国的骚扰电话数量大幅攀升，一些机构估计每个月的骚扰电话数量有几十亿个。根据一个反骚扰电话软件开发商 Robokiller 的统计，2020 年，美国消费者接到的骚扰电话增长了 26%。

鉴于骚扰电话现象越来越猖獗，FCC 建议普通大众不要接听来历不明的电话。另外，苹果智能手机也推出了功能，把骚扰电话直接转为语音邮件。一般而言，电话营销机构往往会把自己跟一些知名公司或者机构联系在一起，比如美国国税局、苹果、亚马逊等，以便增加接听者的信任感。

据报道，打击骚扰电话的计划受到了一些技术限制。比如在传统电话系统中，骚扰机构可以模拟虚假的本地电话号码。另外在商业模式上，骚扰电话机构一般只需要拨打一小部分民众的电话，就能够谋取不法利润。

3 月 17 日，联邦通信委员会宣布成立一个 “骚扰电话响应小组”，一共包括 51 名政府雇员，该机构将会统一协调政府机构打击骚扰电话的工作。据悉，FCC 正在和美国司法部、联邦贸易委员会和各州检察部门合作，共同应对骚扰电话问题。

FCC 已经向违法规定的公司、或是涉嫌参与骚扰电话的企业发出了停止令。

FCC 介绍说，在一些案例中，骚扰电话机构会会冒充美国国税局人员，或是冒充苹果公司员工，或是来自所谓的应对新冠疫情有关机构，或是来自亚马逊公司，负责对消费者提供退款等。

周三，FCC 代理主席罗森沃斯（Jessica Rosenworce）在一份声明中表示，对于那些认为 FCC 睁一只眼闭一只眼的骚扰电话机构来说，最新发出的停止违法行为命令是一个警告信号，“我们将会把你们绳之以法。”

据统计，在过去几年里，FCC 已经累计对骚扰电话机构开出了总计 4.5 亿美元的罚单。

美国国会议员们也注意到了这一问题。2019 年底，美国国会通过了一部新法律，将针对每一宗骚扰电话的罚款金额提高到了一万美元。这一法律同时要求美国电信运营商升级系统，让骚扰电话机构更难以冒充虚假来电号码。