苹果零售店 “秘密”政策曝光：奖励礼貌的客户，为其提供免费维修、更换服务

IT之家 3 月 18 日消息 在一个热门 TikTok 视频中，一名前苹果商店员工透露了一个特殊的苹果零售店政策，零售员工可以利用这个政策为顾客提供额外的优惠，为他们带来 “惊喜和快乐”。

TikTok 用户 @Tanicornerstone 在回复 “只有员工才知道的秘密”时表示，如果用户对天才吧工作人员或礼宾人员很粗鲁，虽然其遇到的问题很可能仍然会得到解决，但要为此付钱。

她补充说，每个工作人员都有特定数量的 “惊喜和喜悦”特权，他们可以利用这些特权为 “非常出色”的客户提供超出正常的服务。

“我以前经常看到，人们会带着像进水的手机进来，员工不允许在不收费的情况下更换这些手机。然而，天才吧的工作人员可以使用‘惊喜和喜悦’特权，给用户免费更换。”她说。

IT之家了解到，该热门 TikTok 视频下有其它用户通过评论也证实了这一说法，其中既有接受过特殊服务的顾客，也有其他前苹果零售员工。

“我曾在苹果零售业工作过，可以确认这是 1000% 的真实情况。”一位前员工说。该视频目前已经有超过 11.4 万个赞，超过 860 条评论。

目前还不清楚 “惊喜和喜悦”政策是否仍然存在，不过似乎确实有很多传闻表明，对零售人员好的顾客可能会得到更好的服务。