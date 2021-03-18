黄峥及拼多多创始团队向浙大捐赠 1 亿美金

3 月 17 日早间消息，浙江大学教育基金会和繁星公益基金签署捐赠协议，设立 “浙江大学上海高等研究院繁星科学基金”（下称 “繁星科学基金”），推动浙江大学在生物、医疗、农业、食品等多领域交叉方向展开基础研究及前沿探索。

据悉，捐赠方繁星公益基金由拼多多创始人、浙江大学校友黄峥及拼多多创始团队发起并捐赠成立，致力于在生命科学、农业科技、食品安全和医疗健康等领域作出社会贡献，重点关注前沿技术和基础科研方面的探索。同日，黄峥发布 2021 年度致股东信，宣布董事会已批准其辞去拼多多董事长职位。同时他承诺，个人名下的股票在未来三年内继续锁定，不出售。黄峥表示，辞任后将专注于食品科学和生命科学领域，为拼多多未来十年高速高质量纵深发展探索新空间。他举例展望了自己将长期致力的科研领域——通过对农产品种植过程的方法的控制，探索对马铃薯、番薯、西红柿等潜在的有害重金属含量进行有效控制，同时对其可能有的、有益的微量元素进行可控的标准化提升等。

早在 2020 年 7 月，40 岁的黄峥就以致全员信的方式，宣布卸任拼多多 CEO，同时表示，将按照 IPO 时的承诺，连同创始团队一起，捐赠约 2.37% 的公司股份，正式成立 “繁星公益基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金为不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

据相关人士透露，“繁星公益基金”名称源于文森特 · 梵高的一句话，“我不知道世间有什么是确定不变的，但我只知道，只要一看到星星，我就会开始做梦。”

据了解，作为第一期资助，繁星公益基金将在未来 3-5 年向浙江大学教育基金会捐助 1 亿美元，用于 “计算 + 生物医疗”“计算 + 农业食品”和 “先进计算”三个创新实验室的科学研究项目。此次捐赠，是繁星公益基金自成立以来数额最大的一笔捐赠。首批项目包括 “面向超大规模时序关联数据的实时图推理机研究”“重大脑认知障碍的闭环调控”“肿瘤免疫新抗原设计与应用”和 “细胞培养人造鱼肉研究”等。

当日，繁星科学基金宣布成立理事会和学术委员会。理事会理事长由中国科学院院士、浙江大学校长吴朝晖担任，副理事长由繁星公益基金秘书长戎莉莉担任。学术委员会由相关领域国内外权威专家组成，首期学术委员会主任由中国工程院院士陈纯教授担任，专家成员有中国工程院院士宁光教授、中国科学院院士吴朝晖教授、中国工程院院士万建民教授、诺贝尔化学奖获得者 Michael Levitt 教授、荷兰瓦赫宁根大学及研究中心董事会战略顾问 Raoul Bino 教授。在长三角一体化发展背景下，2020 年 6 月，上海市人民政府与浙江大学合作共建新型研发机构浙江大学上海高等研究院（“高研院”）。按照 “突破关键核心技术的尖兵、聚集一流人才的平台、服务辐射区域发展的标杆、深化体制机制创新的典范”的目标定位，高研院致力于基础前沿和关键核心技术突破，打造集 “计算 +”全球人才引育高地、交叉学科研究范式创新引擎和长三角创新创业生态圈于一体的重大科创平台。

浙江大学上海高等研究院院长、哥伦比亚大学化学系兼职教授周如鸿表示，科学是通往人类美好愿景的桥梁。此次繁星科学基金的设立，是浙江大学联合繁星公益基金投身前沿科技创新的实践，也是长三角一体化发展背景下守正创新、探索未来的良好示例。