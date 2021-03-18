热播剧《赘婿》中有这样一个桥段：

男主帮妻子经商卖布，创立了 “拼刀刀”模式，古都老少前来拼单，玩转武朝商界，最终富甲一方…… 而后男主隐退幕后，改行做起了兴趣生意。

现实中的世界如出一辙，同样精彩：

创立拼多多的黄峥，用 6 年时间 “拼”活了中国近 8 亿用户，玩转中国商界，一度跻身富豪三甲…… 如今也将隐退幕后，改行寻梦。

唯有不同的是，前者之兴趣是 “皮蛋”，后者之梦想是 “食品科学”。

梦想貌似更伟大，也更虚无。

急流勇退

2018 年底的乌镇，黄峥坐在一家名为 “步步莲花”的咖啡厅中，与众人畅谈拼多多的未来。

那年的拼多多刚刚上市，依旧面临假货、山寨等舆论重压，股票萎靡不振，在 20 美元震荡徘徊，不见生机。

在场的人很难想象，眼前这个人，用了短短两三年时间，就成为中国第二大富豪，股价也翻了 10 倍有余。

▲ 拼多多股价走势

风光之时，黄峥却宣布辞任董事长，转做科研。

他在致股东信中阐述了原因，简言之：一是行业竞争的日益激烈甚至异化，要改变，必须在更底层、根本的问题上采取行动，要在核心科技和其基础理论上寻找答案；二是疫情等原因导致的外部环境剧烈变化，加速了拼多多内部业务和管理的迭代。

用 “急流勇退”形容黄峥举动，甚是贴切。该词的当今释义为：在复杂的斗争中及早抽身。很明显，与三年前的 “假货”、“高仿”相比，如今的事态似乎更加微妙，也暴露了拼多多作为顶级平台的层层隐患。

一方来自于外界，垄断、二选一、用户隐私、无序扩张、大数据杀熟、社区团购重罚…… 种种关键词都是重大利空，也证明平台经营的风险在日趋加剧。

另一方来自自身，员工猝死、监控手机、删用户照片、强制加班等一系列事件集中爆发，同样暴露出在急速扩张下，公司管理水平的局限与困境。

此时，黄峥把管理权转交他人，定是内外因兼具，或许也有更深层次的原因。不过，他的 “急流勇退”有迹可循。去年 7 月福布斯实时富豪榜发布，他的身家超越马云，成为中国第二大富豪，与马化腾仅相差 61 亿美元，不出意外的话，黄峥很有希望成为首富。

当众人期待黄峥夺冠时，他却突然宣布辞去 CEO 职务并交出了部分股权，导致身价缩水。外人不解：黄峥低调到不想做首富？

如今，黄峥再次交权。他说，“是时候逐步让更多的后浪起来塑造属于他们的拼多多了”。这一次，或是对他人的信任，也或是对自己的保护。

然而，黄峥的身边人曾说，他思维活跃、天马行空，与其交谈很是费力，常人思维难以捕捉。但他又事无巨细，很多事务亲力亲为、反复打磨。

可以想象，未来之路，黄峥在拼多多依旧有着重要话语权，重大决策想必也难以逾越。

三增两缓

黄峥留下的江山，其核心业务已基本进入稳定期。

在刚刚发布的 2020 年第四季度及全年财报中，业绩尤为亮眼。如果拨开粉饰的数据迷雾，在关键数据上可总结为三增两缓。

先说三增。

一增在于季度营收。Q4 季度中，拼多多营收 265.48 亿元，同比增长 146%，相比 Q3 营收 142.1 亿元，同比增长 89%，营收增速增长达到 57%；

二增在于平均消费额。拼多多的买家年度消费额达到了 2115.2 元，同比增长为 23%，这些人在该平台一年下了 383 亿单，平均每天产生 1 亿单。

23% 对于拼多多来说尤为关键，与它摆脱 “廉价”直接挂钩，并间接证明用户的 “剁手”习惯已经养成。

三增在于平均月活。其 Q4 平均月活跃用户数为 7.19 亿，单季度新增 7650 万。且截至 2020 年底，拼多多年活跃买家数达到 7.88 亿，超过阿里巴巴。这意味着，拼多多已成为中国用户规模最大的电商平台。

如今已没有人再以 “电商黑马”描述这家企业——“黑马”变成了 “头马”。

再说两缓。

虽是 “新晋头马”，但奔跑速度依旧有放缓的迹象。

一缓来自全年营收增速。2020 年拼多多的全年营收达到 594.9 亿元，同比增长 97%，相较 2019 年的 130%，放缓达 25%。

二缓来自年成交额 GMV，这一数据被誉为电商兴衰的风向标。2020 年拼多多 GMV 达到 16676 亿元，同比增 66%。较 2019 年的 113%，放缓达 41%。

不过，根据国家统计局今年 1 月公布的数据，2020 年全年全国网上零售额比上年增长 10.9%。拼多多即便营收和 GMV 均有所放缓，但依旧大幅领先于全国均值。

转重赚钱

何为拼多多增长的原动力？

与友商阿里巴巴枝繁叶茂的业务矩阵不同的是，唯有电商的拼多多主要依靠两个招式。

其一是营销技术服务收入。Q4 季度，该笔收入达到 189 亿元，增长高达 95%。放眼全年，收入为 479.5 亿元，较上一年同比增长 79%。

其二是新增商品销售收入。Q4 季度达到 53 亿元。在黄峥眼中，疫情等原因加速了内部业务和管理的迭代，“拼多多开始从一个纯轻资产的第三方平台转重，新的业务在萌芽并迅速成长”。

“转重”和 “新业务”一词醒目。过去一年中，可与 “转重”搭配的业务应属社区团购。所以 53 亿元中，或包含了社区团购的收入贡献，但比例未知。

在电话会议中，拼多多战略副总裁 David Liu 透露，“社区团购的业务将继续发展，这是一个非常重要的机会”。

最后值得注意的是净亏损和现金流。

Q4 季度，拼多多账面亏损相较以往缩窄。归属于拼多多普通股股东的净亏损为 13.764 亿元，较上年同期缩减 21%。在非通用会计准则下，该季度归属于普通股股东的净亏损为 1.84 亿元，而上一年同期的亏损额为 8.15 亿元。全年的亏损也有所收窄，已从 42.66 亿元收缩到 29.65 亿元。

此外拼多多的现金流相对稳定，Q4 季度运营现金流为 149 亿元，全年达到 282 亿元。而截至 2020 年底，其持有现金及现金等价物及短期投资 870 亿元，对比 2019 年底的 411 亿元，实现翻番。

结语

黄峥的辞任，当属电商界的标志性事件。

从这一刻起，中国互联网电商三巨头的创始人，均已退居幕后。阿里张勇、京东徐雷、拼多多陈磊走上舞台施展拳脚。

黄峥则选择去 “摸一摸 10 年后路上的石头”，头戴主角光环的他步入新阶段，未来可期。