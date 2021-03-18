猫头鹰发布 NH-U12S redux CPU 散热器：四热管风扇，售价约 325 元

IT之家3月18日消息 散热器厂商猫头鹰（Noctua）昨日正式发布 NH-U12S redux 侧吹式 CPU 风冷散热器。这款产品是 redux 系列的首个产品，风扇叶片为灰色，相比此前版本性价比更高。

散热器采用四热管设计，热管以及铜底进行了镀镍处理。产品配备 NF-P12 redux-1700 风扇，直径 12mm，最高转速 1700 rpm，支持 PWM 调速。这款散热器采用了猫头鹰专利的 SecuFirm2 扣具系统，十分便于安装。散热器高 158mm、宽度 125mm，小巧的体积不会遮挡内存条。

猫头鹰 NH-U12S redux 散热器底部采用镜面抛光 CPU 接触面，自带高性能硅脂，免于用户自行涂抹。

IT之家获悉，redux 系列产品是此前产品的缩水版，风扇噪音由 22.4dB 增大至 25.1dB。除此之外，热管与散热鳍片之间的连接方式由回流焊接变为简单的穿 Fin 工艺，导热速度有些降低。猫头鹰此前的散热器提供自家的 NT-H1 导热硅脂，而 redux 系列产品不再附送独立的针管导热膏，而是提前进行涂抹。

猫头鹰 NH-U12S 标准版国内售价 480 元人民币，redux 目前尚未在国内发售，价格为 49.9 美元，约合 325 元人民币。