酷冷至尊发布 MasterAir MA624 Stealth 散热器：六热管双风扇，售价约 655 元

IT之家1月10日消息 酷冷至尊于 1 月 8 日 CES 期间发布了 MasterAir MA624 Stealth 旗舰风冷散热器。这款产品有着两组铝鳍片设计，表面覆盖黑色喷漆，十分低调。产品自带两个风扇，并可外挂一个 12cm 风扇增强散热，无 RGB 灯光。

该产品配备六个 6mm 直径镀镍热管，两组独立的铝散热鳍片。产品默认配备两个 SickleFlow 14cm 风扇，此外还支持在第一个风扇外部额外增加一个 12cm SickleFlow 风扇，这样可避免遮挡内存。14cm 风扇最高转速 1400RPM，提供最高 67 CFM 风量以及 2.25 mm H20 风压，噪声最大 27dBA。12cm 风扇最高转速 1800RPM，提供 62 CFM 的风量。

这款散热器顶部有着铝合金上盖，可以增强结构稳定性，提高美观度。铝制上盖可以拆卸。

散热器底板采用镀镍抛光材质，产品包装附赠酷冷至尊导热硅脂。

IT之家了解到，MasterAir MA624 Stealth 散热器目前已经在中国香港的一家电商平台发售，价格为 785 元港币，约合人民币 655 元，与主流 240 规格一体式水冷散热器价格类似。