“花呗借呗不得向大学生放款”上热搜，监管发文规范大学生互联网消费贷款

IT之家 3 月 18 日消息 互联网贷款再迎新规，这次直击大学生群体的消费贷款。#花呗借呗不得向大学生放款#话题在微博还上了热搜。

3 月 17 日，银保监会官网发布《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》（下称《通知》）。该《通知》由银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅于近日联合印发。

IT之家获悉，《通知》指出，近期，部分小额贷款公司以大学校园为目标，通过和科技公司合作等方式进行诱导性营销，发放针对在校大学生的互联网消费贷款，引诱大学生过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，侵犯其合法权益，引起恶劣的社会影响。为尽快规范整顿大学生互联网消费贷款乱象，有必要尽快出台《通知》，以大学生互联网消费贷款业务为重点，进一步加强放贷机构客户营销管理和风险防范要求，加强在校大学生教育、引导和帮扶力度，合理引导网络舆情，加大违法犯罪行为打击力度，坚决遏制互联网平台精准 “收割”大学生的现象，切实维护学生合法权益。

《通知》从以下四个方面进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作。

一是加强放贷机构大学生互联网消费贷款业务监督管理。明确小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款，进一步加强消费金融公司、商业银行等持牌金融机构大学生互联网消费贷款业务风险管理要求，明确未经监管部门批准设立的机构一律不得为大学生提供信贷服务。同时，组织各地部署开展大学生互联网消费贷款业务监督检查和排查整改工作。

二是加大对大学生的教育、引导和帮扶力度。从提高大学生金融安全防范意识、完善帮扶救助工作机制、全面引导树立正确消费观念、建立日常监测机制等方面要求各高校切实担负起学生管理的主体责任。

三是做好舆情疏解引导工作。指导各地做好规范大学生互联网消费贷款监督管理政策网上解读和舆论引导工作。

四是加大大学生互联网消费贷款业务中违法犯罪问题查处力度。

据界面新闻报道，对于小额贷款公司提供信贷服务，外界并不陌生，很多产品已经融入大众生活，比如支付宝的借呗和花呗产品，背后的运营公司分别是重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司和重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司，而百度、京东和美团等公司旗下也分别有度小满小额贷款有限公司、重庆京东同盈小额贷款有限公司和重庆美团三快小额贷款有限公司。

对于已发放的大学生互联网消费贷款，《通知》规定，一是要求小额贷款公司制定整改计划，已放贷款原则上不进行展期，逐步消化存量业务，严禁违规新增业务。二是要求银行业金融机构加强排查，限期整改违规业务，严格落实风险管理要求。