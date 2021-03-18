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影驰发布 XMP 内存超频功能测试：游戏帧数可提升 20% 以上

2021/3/18 16:39:36 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月18日消息 影驰官方今日发布文章，对比了内存开启 XMP 自动超频功能前后的游戏性能。测试平台使用英特尔 i9-10900K 处理器、影驰 GeForce RTX 3090 GAMER 显卡，使用影驰名人堂 HOF PRO RGB DDR4-4000 8G*2 内存。

在开启 XMP 前，内存频率为 2133MHz；开启后内存频率为 4000MHz。

首先对比了《刺客信条：奥德赛》这款游戏在 1080P 分辨率下帧数提升了 11 帧，提升 11.8%。4K 分辨率下帧率提升不明显，平均仅增加了 2 帧。

对于《古墓丽影：暗影》，不论开启或关闭 DLSS 以及光追，1080P、2K 分辨率游戏帧率均有明显提升，最高提升幅度 20.7%

对于《看门狗：军团》，关闭 DLSS 和光追的情况下，1080P 游戏帧数提升幅度最大，增加了 33FPS，提升幅度 40.3%。但在 4K 分辨率下，帧数提升不明显。

由此可见，对于 1080P、2K 分辨率的游戏，不论 DLSS、光追开启与否，内存频率的提升都能带来游戏帧数的明显增长，因此开启 XMP 功能十分有意义。

IT之家了解到，随着游戏分辨率的提升，帧率提升的瓶颈主要是显卡、CPU，内存所起的左右不大。但是低分辨率下，高频内存可以进一步提升游戏帧数，有利于《CS:GO》等 FPS 游戏的表现。

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关键词：内存XMP

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