小米新机通过 3C 认证：67.1W 快充，消息称其为小米折叠屏机型

IT之家3月18日消息 小米又一款新机通过 3C 认证，标配 11V 6.1A 充电器 MDY-12-ES，最高支持 67.1W 快充，支持 5G 网络。

值得一提的是，此前一款型号为 M2011J18C 的新机入网工信部，虽然没什么具体信息公布但被 @数码闲聊站 指称为小米首款折叠屏机型，且 @数码闲聊站 现在又一次表示该机即为小米折叠屏新机。





预计该机即为近期传的较火的 MIX 系列机型，此前消息称其可能会被命名为 MIX Fold 或 MIX 4 Pro Max 之类的名字。此外，之前还有消息称小米上半年在主要机型中都将主推这个 67W 的快充方案，包括此前曝光的小米 11 系列两款旗舰。

根据目前已有爆料信息，该机有望采用的是类似三星 Galaxy Z Fold2 的内部结构设计，而且同样是铰链式的屏幕折叠方案，但正面没有缺口或打孔，预计将搭载高通骁龙 888 芯片以及 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存等旗舰标配参数。

IT之家曾报道，有消息称小米折叠屏新机屏幕刷新率为 90Hz（工程机），但可以做到 120Hz，且采用三星最新的 UTG 柔性玻璃技术，代号 Cetus，带有 108MP 摄像头，似乎运行基于 Android 11 的 MIUI12。

价格方面未知，时间方面的话，@数码闲聊站 此前透露，小米 3 月 、4 月新品有点多；小米折叠屏新机将在小米平板之前发布，屏幕尺寸较大，性能不俗，支持高刷新率和高像素镜头，而小米平板 5 部分参数此前已曝光，预计将在近期推出。

▲网传小米 MIX 折叠新机照，无法考证，仅作参考

