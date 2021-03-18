九号电动车新款月底发布：含李宁 BADFIVE 定制款、氢能源电动车等

IT之家 3 月 18 日消息 今天，九号公司在欧洲发布了四款电动车产品，官方还将在 3 月 26 日开幕的中国北方国际自行车电动车展览会发布多款新品。

九号公司今天在欧洲一口气发布了四款电动车产品，包括三款电动摩托车 Segway Escooter E110SE、E110S、E125S，和一款电动自行车 Segway eMoped B110S，全系标配智能系统。其中，E110SE 的价格为 2399 欧元，车身为磨砂黑色，配备了超大容量的电池，续航时间长达 97 公里。E110S 售价 2199 欧元，续航可达 75 公里。E125S 的售价为 3499 欧元，自带两块电池，最高续航可达 140 公里。这三款产品均有 25km/h 和 45km/h 两种速度的配置可选，E110SE 将于 2021 年 4 月起在荷兰限量发售，其他两款产品预计在 2021 年夏天上市。

IT之家了解到，九号马上就要在国内推出九号电动新款产品，在 3 月 26 日开幕的中国北方国际自行车电动车展览会，九号公司将发布多款电动车新品，包括九号✖️李宁 BADFIVE 合作定制款电动车、九号✖️LINE FRIENDS 合作款电动车、九号氢能源电动车等。