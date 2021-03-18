苹果用户看过来，这些小妙招可帮助你睡得更安稳

明天是一年一度的国际睡眠日，你知道每个人在一生中有多少时间是在睡梦中度过的吗？有研究指出，平均有 26 年，约 227760 小时！而令人意外的是，大多数人花在 “企图进入梦乡”上的时间，竟然额外用上 7 年之多!

全球疫症大肆蔓延以来，压力、焦虑、紧张的情绪让更多人的睡眠难以得到保障。根据 Apple Music 的统计数字显示，睡眠相关音乐的全球播放量大幅提升 160% 以上。

除了音乐以外，你是否知道 Apple 设备上还有很多睡眠改善的小功能呢?

1、巧妙利用 iPhone，建立作息规律

在 iPhone 和 Apple Watch 上，可以建立个人化的睡眠时间表，有助达成睡眠目标，持续追踪进度，从而改善整体健康。iOS 的 “健康”app 从整体概念出发，帮助管理作息时间、设定目标，每晚睡眠时数和每周安排。

“睡前放松”功能可直接提醒每晚是时候就寝，并提示各种睡前放松的捷径，比如在 “家居”app 中设定特定场景、在 Apple Music 上聆听舒压的歌单，或在就寝前使用喜爱的冥想 App。这些捷径会在临近就寝时间时在锁定画面上出现。

2、Apple Watch 让睡眠质量有迹可循

Apple Watch 会利用加速感应器的信号来判断你是醒着还是在睡觉，这样可以追踪自己每晚的睡眠时⻓，并查看一段时间内的睡眠趋势。还可以在晨起时，通过健康 app 很方便地查看睡眠历史记录，以及其他健康数据。

3、HomePod mini x Siri x Apple Music: 助眠好声音伴你入梦

Apple Music 有一个 “睡觉”专区，专⻔用来帮助用 户放松和入眠，其中包括编辑精心策划选编的心情氛围歌单、自然声音和白噪音，以及助眠电台等内容。除了通过 Apple Music 客户端控制音乐，还可以从 HomePod mini 上唤醒 Siri，通过语音指令让 Siri 为你播放相应 歌单，或直接告诉它 :

– “Hey Siri，给我播放一些大自然的声音 “

– ”Hey Siri，为我播放一些助眠音乐 “

HomePod mini 支持各种环境声，包括雨声、炉火噼啪声、溪水流动声等，这些背景有助于集中注意力，放松身心，或者进入梦乡。Siri 还可以设置一个睡眠计时器，让背景声自动停止播放。

4、这些睡眠 App，让全家老小更安睡

App Store 还精选了五款睡眠类 App，帮助大家拥有更高质量的睡眠体验 :

• Loóna

透过视觉和音效助用户放松，从而调节睡前的情绪，以最放松的心情入梦。

• Sleep Cycle

智慧型闹钟，能追踪您的睡眠模式，并在浅眠时叫醒您，让人自然起床，因此 能彻底休息、精力充沛，再也不必把手机放在床上。

•Moshi:Sleep and Mindfulness

为小朋友而设的睡眠及正念 app，97% 的家⻓用户认为 Moshi 能帮助小朋友入睡。

• Sleepiest

全球超过 230 万用家，超过 100 个床前小故事可供点播收听，无论成人或小 孩都可找到适合的睡前娱乐。

• AutoSleep

如配戴 Apple Watch 睡觉，AutoSleep 将会追踪睡眠和质量，并在早上发送通知给用家 ; 即使您不配戴手表睡觉，AutoSleep 也能追踪您的睡眠时间。