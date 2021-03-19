开发者起诉苹果：为了自己利益对山寨应用坐视不管

IT之家 3 月 19 日消息 应用开发者 Kosta Eleftheriou 上个月抨击了苹果 App Store 上的诈骗和山寨应用的问题，现在他正在起诉了苹果，指控后者的内容包括疏忽和反竞争行为。

IT之家了解到，Eleftheriou 在加州圣克拉拉县对苹果公司提出诉讼，指责该公司利用其对 iOS 应用的控制权，“以牺牲小应用开发者和消费者的利益为代价，赚取数十亿美元的利润”。

Eleftheriou 解释说，他为 Apple Watch 开发的键盘应用 “FlickType”被拙劣的竞争应用盯上了，这些应用通过虚假广告和购买虚假评论侵蚀了他的销售额和 App Store 排名。这起诉讼围绕着指控苹果公司没有采取足够的措施来打击这些应用，尽管后来苹果公司确实删除了一些抄袭的应用。具体来说，苹果被指控虚假广告、不正当竞争、违反其开发者协议、疏忽和欺诈。

Eleftheriou 称：“苹果公司诱使像原告这样的软件应用开发商开发创新应用，并承诺提供一个公平、安全的 App Store 来销售这些应用。事实上，苹果公司通过 App Store 系统性地发挥其垄断力量，对抗潜在的竞争，并从猖獗的欺诈行为中获利。如果苹果不能以廉价的价格从开发者那里买到想要的应用，苹果就会试图通过剥削性收费和有选择地对开发者实施不透明、不合理的限制来压制该开发者。”

苹果在试图收购 FlickType 之前，据称给该应用在 App Store 上销售设置了 “一个又一个路障”。Eleftheriou 称，苹果主动选择允许诈骗和抄袭应用在 App Store 上销售，目的是迫使他 “放弃”，将自己的应用 “折价”出售给苹果，并称这期间造成了一年的收入损失。

Eleftheriou 称，“同时，苹果允许苹果不认为是真正竞争的其他开发者，包括诈骗竞争对手，兜售类似的劣质产品，因为苹果从他们的销售中获利。骗子经常使用从合法开发者的应用程序中获取的截图和视频，并操纵其评级。苹果公司几乎没有对这些行为进行监管，因为它从中获利。然后，苹果公司对其监管机构撒谎，声称它必须保持对苹果相关应用销售的垄断权，以保护消费者，而事实上，苹果公司让消费者被骗，并剥削试图为消费者提供创新的开发者。”

申诉书称，一旦应用程序可以销售，收入就被一波波的诈骗和仿制软件严重侵蚀。苹果被指控 “故意”不对这些应用进行监管，“而苹果却继续为自己积累巨额利润”。

Eleftheriou 称，“苹果同时挟持着它的设备用户和开发者。然而每次面临反垄断指控时，苹果都会为自己的垄断行为辩解，称这是保护用户和开发者免受不法行为侵害，确保公平竞争的市场，让两者都受益。事实上，苹果公司对猖獗的欺诈和剥削行为视而不见，轻松获利。”