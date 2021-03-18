苹果被开发者起诉：为压低 App 收购价拖延一年才批准上架

北京时间 3 月 18 日晚间消息，据报道，输入法应用 FlickType 的开发者柯斯塔 · 埃勒夫瑟里奥（Kosta Eleftheriou）今日将苹果公司告上法庭，称苹果在高度赞扬 FlickType 这款 App 的同时，却拖延一年时间才批准在 App Store 应用商店上架。





FlickType 是 iPhone 和 Apple Watch 的热门键盘 App，专门为 Apple Watch 智能手表进行了优化，可使用手势在 Apple Watch 的小屏幕上快捷输入。

至于苹果迟迟不批准 FlickType 上架，其开发者认为，苹果拖延时间是为了压低收购价格。埃勒夫瑟里奥在接受媒体采访时表示：“我相信他们是故意这样做的，目的是压低潜在的出售价格。”

诉讼称，2019 年 1 月，埃勒夫瑟里奥与苹果负责键盘技术的高管兰迪 · 马斯登（Randy Marsden）会面，讨论了苹果收购 FlickType 事宜。在那之后不久，苹果就拒绝 FlickType 在 App Store 上架。

埃勒夫瑟里奥称，随后双方的收购谈判仍在零星地继续，但在 “几个月前”陷入停滞。直至 2020 年 1 月，FlickType 才获得苹果的批准，目前仍在 App Store 上架。根据诉讼，FlickType 在 App Store 上架后不久，就成为下载量最大的付费应用。

这起诉讼是在圣克拉拉县（Santa Clara County）的加州法院提起的，指控苹果发布虚假广告、欺诈、不正当竞争，并违反了与开发者的合同，即承诺平等对待所有应用程序。

起诉书称，苹果告知 FlickType，不批准这款应用，是因为 “全键盘应用不适合 Apple Watch”，尽管苹果已经在 App Store 上批准了 Instagram、WhatsApp、Twitter 和 Reddit 的手表应用，而这些应用都使用 FlickType 键盘。

埃勒夫瑟里奥要求苹果赔偿审批延迟，以及 App Store 上的一些山寨键盘应用所导致的损失，具体数额并未说明。

对此，苹果尚未回复记者的置评请求。

在 FlickType 提起这场诉讼的同时，关于如何控制第三方接入其设备，苹果在全球范围内受到越来越多的反垄断审查。包括 Facebook 在内的开发者，纷纷抱怨苹果处理进入其 App Store 的方式及其收取的费用。