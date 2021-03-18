诺基亚：5G 没输，我们还有时间追赶爱立信和华为

北京时间 3 月 18 日晚间消息，据报道，诺基亚 CEO 佩卡 · 伦德马克（Pekka Lundmar）今日表示，对下一代无线网络（5G）的投资跨度将比 4G 周期长得多，这将让处于劣势的诺基亚有时间赶上竞争对手。

今日，诺基亚概述了该公司如何在 2023 年之前恢复竞争力。伦德马克表示，诺基亚在未来两年内最多裁员 1 万人，节省下来的资本将投资于 5G 领域。他说，这些行动是必要的，并不意味着诺基亚已经错失 5G 良机。

德马克今日在接受采访时表示，由于 5G 网络的建设将跨越一段时间，相当于 4G 网络的 2 倍。“因此，我们还没有迟到。”

显然，欧洲 5G 网络的推迟，将为诺基亚赢得时间。当前，诺基亚正寻求从爱立信和华为手中夺回市场份额，后两家公司赢得了 5G 网络早期的领先地位。

伦德马克表示，5G 设备设计上的失误，已经在很大程度上得到了克服，诺基亚目前正加大基站的出货量。

他说：“我们在 5G 的第一阶段并没有那么成功，我们的产品还没有准备好。但如今，我们的竞争力明显增强了。我们相信，当度过今年的难关时，我们将恢复竞争力。”

诺基亚周二曾表示，计划在未来两年内裁员 5000 人至 10000 人，以削减成本，并加大研发投资，包括 5G、云和数字基础设施，以及其他将使诺基亚长期受益的领域。

诺基亚今日还宣布，已与美国运营商 AT&T 署了一项为期五年的协议，将在 AT&T 的 C 波段频谱上部署 5G 网络。IT之家3月18日消息 IT之家3月18日消息