诺基亚 CEO：中国 5G 市场争夺中表现不佳，后续将增加关注

北京时间 3 月 19 日消息，据报道，在全世界的 5G 网络建设浪潮中，芬兰诺基亚公司在电信设备合同争夺中输给了中国华为公司和瑞典爱立信。3 月 18 日，诺基亚首席执行官隆德马克（Pekka Lundmark）表示，将努力增加在中国 5G 电信设备市场的份额。

面对电信设备市场竞争的不利局面，诺基亚公司本周开始了大重组，宣布裁员一万人。周四，隆德马克介绍了争夺 5G 合同的新战略，他还预测称，到 2023 年，公司的运营利润率将增加至 10% 到 13%。

作为对比，去年诺基亚曾预测 2021 年的运营利润率为 7% 到 10%。

在中国 5G 网络建设市场，诺基亚输给了爱立信。爱立信已经获得了两位数市场份额。隆德马克周四表示，中国第一期 5G 网络建设阶段，诺基亚获得的市场份额太小，公司在合适的时间没有合适的产品。

隆德马克表示，随着诺基亚的 5G 网络设备变得更有竞争力，公司计划增加对中国市场的关注度。

去年八月担任首席执行官的隆德马克对诺基亚采取了新的运营模式，一共分为四个业务集团，未来两年内计划裁员一万人。另外高管团队成员从 17 人削减为 11 人。

隆德马克周四也表示，未来公司将通过收购兼并扩大业务。另外，公司在 2019 年 10 月停止对股东分红，今年四季度之后，将考虑是否重新开始分红。

当天，诺基亚移动网络业务的负责人优拓（Tommi Uitto）表示，在全球 5G 开始的阶段，诺基亚的表现不理想，没有达到预期的竞争力。他表示，去年在中国市场没有争取到更多的 5G RAN 网络合同，另外中国 4G 网络设备的合同也出现了下降。

优拓强调，对于诺基亚未来 5G 市场的竞争来说，RAN 网络十分重要，在全球 “O-RAN 联盟”的 27 个运营商中，有 23 个已经成为诺基亚的客户。