一卡难求：显卡涨价 100% 依然抢手，市面上有多少 “矿主”就收多少

IT之家3月19日消息 据央视报道，在过去的四个月内，显卡已经涨价超 100%，消费者面临一卡难求的局面。

一位游戏玩家对央视表示，他在去年 12 月以 7300 购置了一张 RTX3080 显卡，在他购买的前一天报价是 6900 元、7000 元，在他买之后的一天是 8000 元，现在是 13000、14000 元左右。

央视调查发现，RTX3070 显卡的价格现在大都在 8000 元以上，而官方价格仅为 3899 元，四个月涨幅恐怖。因此上面这位玩家是非常幸运的，因为并不是所有人都能买到显卡。

IT之家知悉，上海某电脑城商家对央视表示，真心建议别买，现在买显卡不太合适，目前价位太高。并向记者坦诚所有的 RTX3070 均处于缺货状态。

央视后续继续探访 “挖矿”用户，例如一位 B 站 up 主，他表示家里有 300 多台只欠显卡的主机，每部可直插八张显卡，目前这些机器已被云南和四川的矿主预订，将作为他们挖以太币的主力机型。

这位 up 主称，目前由于比特币需要使用专业的矿机去挖掘。显卡组装的矿机主要是挖掘以太币，半年来以太币涨幅超过了 400%，催生了大量新建矿场。目前这些矿主打出了 “市面上的显卡有多少，他们就收多少”的旗号，这些矿场需要数千至数万张显卡不等，投资规模已达上亿元。

一位经销商透露，河南以前有上千台矿机的矿场，但就算这样也远不及那些云南、贵州、四川、有新疆、内蒙古这种大矿主的矿场相比，他们都是万张显卡起步的，最少也有五千电脑或三万张以上显卡在工作。他还表示现在每月能拿到 1000 张左右的显卡。

央视指出：从去年至今，显卡厂商的产能不足也是显卡缺货涨价的一个重要原因。目前在我国，比特币等虚拟币无法流通，且不可在国境内外提供 “虚拟货币”交易服务，包括在境内建立人民币通道和资金池、收取交易手续费等行为都是被禁止的。“任何组织或个人在中国境内发行 “虚拟货币”，并集资人民币的行为，涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪”。