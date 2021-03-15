央视 315 曝 “搜索之病”：揭秘 UC、360 搜索医药广告造假链条

IT之家 3 月 15 日消息 一年一度的央视财经 3.15 晚会正在进行中，除人脸搜集、简历泄露、老人手机 App 等还有医疗广告竞价排名的问题，尤其是 UC 浏览器和 360 浏览器等涉及为无资质公司投虚假医药广告。

近年来，315 晚会针对互联网中的虚假广告问题进行过多次报道，2020 年 3 月国家市场监督管理总局等十一部门联合印发通知，强调严厉打击保健食品、医疗、药品等事关人民群众健康和财产安全的虚假违法广告。

IT之家了解到，根据《中华人民共和国食品安全法》第七十三条，食品广告的内容应当真实合法，不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗功能。

央视调查发现，这些广告是如何在相关法规下发后还可以改头换面，登上浏览器首页的呢？在 360 上海广告总代理经格网络科技有限公司，销售经理称：“在网站里面不能有任何品牌。把微信推给人去聊聊，聊完之后卖产品。”对于这样的广告违规不少代理公司心知肚明。就算对方没有资质，广告也能投放出去。

对此，央视记者发现只需要提供一个微信号和产品类型，代理公司很快就制作出一篇内容为减肥、降血糖的自述广告和一篇有问必答、快速问医师的专家答疑广告。专家子虚乌有，疗效神乎其神，评论也是事先写好的，就连点赞数量也可以根据需要任意设定，交了钱就能上。

交钱之后，央视记者在 UC 浏览器和 360 搜索上进行搜索，旋即找到了刚刚代理公司制作的这两则虚假广告。

值得一提的是，360 搜索曾在 2016 年宣布放弃一切消费者医疗商业推广业务。