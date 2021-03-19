IDC：2020 年 PC 显示器市场增速最快，戴尔占比 19.3%

IT之家3月19日消息 市场研究机构 IDC 昨日发布报告，公布了 2020 年 PC 显示器市场的数据以及未来展望。报告显示，2020 年全球显示器市场出货量增长率达到了近几年最高水平，同比增长 8.3%。其中第四季度同比增长 16.9%，出货量 3920 万台，达到了 2011 年以来的单季度最高值。2021 年，全球显示器出货量有望再创新高，接近 1.5 亿台。

报告显示，由于新冠疫情导致人们在家中工作、学习以及娱乐，因此 2020 年显示器市场出现了前所未有的增长。IDC 还表示，制造商为了预防零部件短缺、涨价，而加大生产力度进行囤货，也是导致显示器产量增加的原因之一。

IDC 公布了 2020 年 PC 显示器制造商排名。戴尔销量占比 19.3% 排名第一，TPV（冠捷）占比 14.1%，惠普 13.5%，联想 10.5%，三星 8.6%。与 2019 年相比，戴尔和惠普变化不大，仅下降了不到 1%。TPV、联想、三星销量均比 2019 年有了明显增长，其中三星显示器销量增长 30.6%。

IT之家了解到，IDC 在报告中还表示，美国超过了中国成为全球最大的 PC 显示器销量最大的市场，并将在未来几年保持领先的地位。