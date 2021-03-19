AMD 发布 21.3.1 版显卡驱动更新，新增烤机工具

IT之家3月19日消息 AMD 今日发布了 Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 显卡驱动更新，适配了近期发布的 RX 6700 XT 显卡，提供了大量新功能以及 Bug 修复。新版驱动适配 HD 7700 至 RX 6900 系列显卡，包含移动显卡版本。

本次驱动更新添加了《毁灭战士：永恒》The Ancient Gods - Part Two 古神 DLC 的支持。此外，提供了 Radeon Boost 新功能的支持，在 DirectX 12 下支持可变着色比率技术，能够选择性渲染画面来提高性能表现。

本次驱动还添加了 Radeon Anti-Lag 技术的支持，这项技术能够在显卡有局限的情况下降低输入延迟，可以控制 CPU 工作的速度以确保不超过显卡太多，从而减少排队等待的 CPU 工作。因此，Radeon Anti-Lag 可以将输入延迟缩短几乎一整帧，从而恢复疾速响应的游戏体验。

21.3.1 版驱动更新添加了一个显卡烤机工具，在驱动界面中便可以直接打开，便于用户在更改配置之后测试显卡的稳定性。

IT之家获悉，新版驱动还添加了一些 Vulkan 扩展插件的支持，修复了《使命召唤》、《赛博朋克 2077》、《轩辕剑 7》等游戏的 Bug。

以下为更新日志原文及驱动下载链接：点击打开