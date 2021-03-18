AMD RX 6700 XT 显卡上市，3699 元起，秒罄

IT之家3月18日消息 今天，AMD RX 6700 XT 显卡上市，售价 3699 元起，现已售罄。

IT之家了解到，AMD RX 6700 XT 在天猫官方店已售罄，显示“还有机会”，月销量显示为“6”。

在AMD提供RX 6700XT 京东新品页面上，华硕、华擎、技嘉、讯景、蓝宝石等厂商都推出了RX 6700XT 显卡，但都显示无货。

IT之家了解到，RX 6700XT 显卡采用了 40CU，GPU 频率可达 2424MHz，配备了 96MB 的无限缓存，显存为 12GB，整体功耗为 230W。

AMD 表示，Radeon RX 6700 XT 显卡，搭载了极具突破性的 AMD RDNA 2 游戏架构，拥有 96MB 高性能 AMD 高速缓存（AMD Infinity Cache）、12GB 高速 GDDR6 显存、AMD 显存智取（AMD Smart Access Memory）等先进技术，可满足现代游戏日益增长的需求。凭借如此众多惊人的新特性，与当前玩家们仍在普遍使用的前代显卡相比，AMD Radeon RX 6700 XT 显卡可在特定游戏中提供多达 2 倍的游戏性能，并在特定的电竞游戏中带来超过 165 FPS的帧数，同时通过难以置信的高刷新 1440p 性能及惊人的高保真视觉效果挖掘更多游戏潜能。