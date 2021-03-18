AMD FidelityFX 超采样技术将于今年登陆 RDNA 2 架构显卡

IT之家3月18日消息 AMD 昨日在接受外媒 PCWorld 采访时表示，将于 2021 年内在 RDNA 2 架构显卡上发布 FidelityFX Super Resolution 超采样技术。同时 AMD 官方还公布了这项技术的缩写——FSR。

这项技术类似于英伟达的 DLSS，能利用机器学习算法，扩展游戏分辨率，提供更高的性能表现。此外，DLSS 开启后还能避免锯齿问题。AMD 表示，FidelityFX 超采样技术将首先应用于采用 RDNA2 架构 RX 6000 系列显卡中，随后将登陆同样采用 RDNA 2 架构 GPU 的游戏主机，比如索尼 PS5、微软 Xbox Series X/S。

IT之家了解到，英伟达 DLSS 超采样技术随 RTX 20 系列显卡推出，大量 PC 游戏目前已经适配该功能。英伟达的方法利用 GPU 内置专用的 AI 核心，而 AMD 的方法更加通用，支持标准硬件，类似于微软 DirectML 方法。

除此之外，AMD 也表示，将不会限制 Radeon RX 显卡的挖矿速度。原因是显卡的硬件特性比如无限缓存，专门为游戏设计，进行挖矿的效率不会非常高。根据官方数据，AMD RX 6900 XT 顶级显卡对于以太坊（ETH）的挖矿速度为 60-70 MH/s，而英伟达 RTX 3090 显卡的挖矿速度为 125MH/s。