英特尔推出 “PC vs. Mac”对比网站：称 Mac 就是 “不靠谱”

IT之家 3 月 19 日消息 作为其对 M1 Mac 的一连串攻击活动的一部分，英特尔本周推出了一个 “PC vs. Mac”的网站，显然，该网站严重偏袒于配备英特尔自家芯片的 PC 设备，并且对苹果的 M1 Mac 系列提出了质疑。

英特尔网站表示，苹果的 M1 Mac 基准测试并不能 “转化为现实使用场景”，与采用第 11 代英特尔芯片的 PC 相比，M1 MacBook 的功能 “就是不靠谱（just don't stack up.）”。

英特尔将 PC 定位为更加 “个性化”，以适应用户 “特定的硬件和软件需求”，而 M1 Mac 则提供 “有限的”设备支持、游戏和创作应用。“底线是 PC 为用户提供了选择，这是用户在 Mac 上得不到的。”该网站上这样写道。

英特尔称，PC 提供了 “完整的触摸屏”，而不是 “受限的 Mac Touch Bar”，以及 “二合一设备形态”，而苹果则让客户为“多个设备”付费。该网站强调了一些特定的软件，比如 Topaz Labs 的基于 AI 的内容创作工具，据称在第 11 代英特尔酷睿芯片上速度更快，Chrome 浏览器的性能也更快。

英特尔称：“一台 PC 是为用户打造的。它们可以运行用户想要运行的任何软件和游戏，并容纳所有你喜欢的插件。相对于苹果严格控制的围墙花园，PC 的可能性是无限的。”

IT之家了解到，英特尔本周针对 M1 Mac 发起了一场大型的反苹果芯片广告活动，其在 YouTube 上发布的一系列广告由前 “I'm a Mac”演员 Justin Long 主演，宣扬基于英特尔的 PC 的好处。