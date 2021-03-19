媒体：小米造车有望 4 月立项，老将王川负责（更新回应）

更新[上午11:43:06] ：小米相关人士回应造车传闻，之前公告已进行说明，对传言不予置评。此外，搜狐科技对该消息进行求证，小米回应称一切以公告为准。

IT之家 3 月 19 日消息 据 36 氪报道，小米造车已经箭在弦上。从接近雷军的投资方和车企高管等知情人士处获悉，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在 1-2 个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。

受此消息影响，小米集团港股股价直线拉升，现涨 2.6%。

报道称，知情人士透露，2 月底雷军曾约见蔚来汽车创始人李斌，咨询造车事宜。另外从多位消息人士处获悉，王川正代表小米集团摸底汽车行业，寻求人才、技术和工厂制造等各种资源。在人才方面，王川已经在和一些汽车行业的优质高管接触，寻求汽车公司 CEO 人选。但消息人士同时透露，这个计划尚未确定，不排除最后是小米自己人担任 CEO。

王川是小米联合创始人和首席战略官，于2012年加入小米，先后掌管过电视部、参谋部、中国区、大家电部，参与了产品研发、生产、渠道、销售等全链条工作。曾是小米电视的掌舵人，小米电视被认为是小米手机之外最成功的业务之一。

IT之家了解到，2 月 19 日，晚点 LatePost 表示，他们从多个信息源获悉，小米已确定造车，并视其为战略级决策，不过具体形式和路径还未确定，或许仍有变数。此外，一位知情人士透露，小米造车或将由小米集团创始人雷军亲自带队。当天下午，随后小米集团发表回应：“等等看看，暂时没有（等待公告）”。

晚间小米集团发布公告称，注意到近日若干媒体有关本集团拟进入电动汽车制造行业的报导。本集团一直关注电动汽车生态的发展，并就相关行业态势进行持续评估及研究。本集团就电动汽车制造业务的研究还没有到正式立项阶段。