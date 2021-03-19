研究机构：2021 年光器件市场前景乐观，谷歌等公司将加大资本投入

3 月 19 日消息 随着通信产业链的大部分公司陆续公布 2020 年 Q4 以及全年业绩，LightCounting 对相关数据进行了总结分析。

在排名前 15 的通信服务提供商 (CSP)中，有 9 家透露了 2021 年的资本支出计划，总量与 2020 年相比上升了 11%。其中，预算增幅较大的是 AT&T，同增 14%，意大利电信同增 46%（主要由于 COVID-19，2020 年的支出异常低）。Verizon 总体支出保持平稳，与此同时计划在未来三年额外支出 100 亿美元，以确保利用新拍卖获得的频谱快速部署 5G 网络。

运营商在 5G RAN 的支出提升了设备供应商在 2020 年第四季度的收入。不过，光传输设备的销售额大幅下降，Ciena 和 Infinera 均指出第四季度销售额下降。这两家公司表示，北美 CSP 的需求疲软，抵消了其他市场的增长。相比之下，华为指出 DWDM 端口的强劲出货量，证实了北美以外地区对光传输设备的强劲需求。

DWDM 光器件和模块的全球销售在第四季度表现强劲，2020 年全年增长 7%。传统的 10G CWDM/DWDM 和 200/400G DWDM 光器件的部署维持了市场增长。此外，云计算公司的强劲需求也推动了这一市场的增长。

光器件厂商的整体营收仅略低于 2020 年第三季度的创纪录水平。DWDM 和 FTTx 光器件销量的增长被无线前传光器件需求的大幅下降所抵消。传统以太网光器件和 AOC 的销量也略有下降，但 2x200G 和 400G 产品的出货量继续上升。

排名前 15 的互联网内容提供商 (ICP)在第四季度表现不俗，营收同比增长 30%，资本开支同比增长 47%。前 5 名中，2021 年资本开支计划如下：

谷歌：“我们预计地面基础设施的建设将恢复到正常节奏，这也意味着 2021 年资本开支将大幅增长。服务器的采购成为技术基础设施支出的最大驱动力。”

亚马逊：“基础设施仍然是我们投资的重要组成部分。AWS 业务的使用量和收入都在快速增长。我们正在全球范围内扩张，并具有很大的发展潜力…… 我们绝对不希望出现容量短缺。”

Facebook：“我们预计 2021 年的资本开支将在 210-230 亿美元之间，而 2020 年为 170 亿美元，主要由数据中心，服务器，网络基础设施和办公设施驱动。2020 年由于新冠疫情的影响，部分资本开支计划被推迟。”

微软：“我们将继续投资，以满足全球对云服务不断增长的需求，预计 2021 年 Q1 的资本开支将持续增长。”

阿里巴巴此前宣布了一项 280 亿美元的多年资本开支计划，涵盖各类技术开发和基础设施建设。

此外，数通设备供应商继续面临增长压力，尽管 Arista 和 Juniper 逆势而上，营收分别增长了 17% 和 5%，但该板块总体营收下滑 3%。