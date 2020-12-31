院士邬贺铨预测十年后光纤技术：干线单波长可达 1Tbps，单根光纤可达 1Pbps 量级

C114 讯 12 月 31 日消息（安迪）在 “CCSA 下一代光传送网产业与技术标准推进委员会（TC618 ）成立大会”暨 “新一代光传送网发展论坛（NGOF）2020 年度会议”上，中国工程院院士邬贺铨预测：十年后相干光通信 + 硅光技术，干线单波长可达 Tbps 量级，单纤可达 Pbps 量级，长距离为 100Tbps 量级；无源光网络（PON）将从 10G 到十年后 100G。

值得一提的是，在 1966 年高琨博士关于光纤通信的论文所开拓的理论基础上，1970 年美国康宁公司研制出世界上第一根光纤，虽然损耗高达每公里 20dB，但开创了光纤通信时代；从 1970 年到现在过去了半个世纪，光纤通信不负众望，覆盖五大洲四大洋并进入亿万百姓家庭。中国光纤通信后来居上，不仅成为全球光纤渗透率最高的国家，而且国内光通信企业产品在全球市场占有率居首位。

中国的光纤光缆技术与产业发展方面，邬贺铨介绍称：中国企业的预制棒、光纤、光缆生产能力全球领先，生产技术为国际先进水平——中国已建成全球单体规模最大的绿色光棒基地；2019 年起我国多家企业布局海底光缆业务，逐步打破国外公司垄断国际海缆市场的局面；光纤的可用波段将从传统 C 波段向 C++ 波段演进，能使每光纤带宽增加 50%，而且未来还将向 L 波段扩展；未来几年 G.654.E 海缆以大有效面积和低衰减及低非线性系数等特质将登陆成为干线的新选择。

在光纤传输系统技术与产业进展方面，邬贺铨指出：单波长 800G---- 中国企业在 2020 年 2 月在全球率先发布 800G 超高速光模块，在这之前国际最好水平是 400G，800G 模块大幅提升光网络的传输性能，进一步降低单比特传输成本；220 GBaud 超高速信号传输 ----2020 年 12 月华为借助新型大带宽 IQ 调制器以及神经元网络的非线性数字信号处理算法，首次突破 200GBaud，为未来单波速率向超 Tbit 级别的技术演进奠定基础；最长传输距离 ---- 中国企业在 400G 现网测试中创造了超过 600 公里传输距离的记录；最高的接入速率 ---- 中国企业于 2020 年 3 月发布业界首款千兆智能光猫和业界首个分布式智能全光接入网解决方案和 Liquid OTN 光传送解决方案；最大容量的光交叉平台 ---- 中国企业于 2020 年 2 月发布集群达到 384T 的全球最大光交叉平台。