美国国际贸易委员会推迟 LG 和 SK 电池专利侵权案初步裁定时间

3 月 19 日消息，据国外媒体报道，LG 化学旗下子公司 LG 能源解决方案（LG Energy Solution）和 SK 创新（SK Innovation）正在就电池专利展开法律诉讼。

据悉，这起电池专利侵权诉讼案原定于 2021 年 3 月 19 日做出初步裁定。但周五，美国国际贸易委员会（ITC）表示，它已经将这起诉讼案的初步裁定时间推迟至 2021 年 4 月 2 日，这意味着要延迟 2 周。该机构在一份声明中表示，它只是需要更多的时间来做出决定。

LG 化学于 2019 年 9 月提起专利侵权诉讼，称其竞争对手 SK 创新侵犯了与其电动汽车锂离子电池技术相关的四项美国专利。同月，SK 也在提起的另一起诉讼中指控 LG 侵犯其电动汽车电池专利。

美国国际贸易委员会表示，该案的最终裁定也将推迟到 2021 年 8 月 2 日。

LG 能源解决方案是去年 12 月份从 LG 化学（LG Chem）分拆出来的一家新公司，专门负责电池业务。分拆后，LG 化学将持有这家新公司 100% 的股权。

上周，LG 能源解决方案公布了其在美国的投资计划。该公司计划未来四年内向其美国电池生产业务投资逾 45 亿美元，其中包括计划建造至少两座新工厂，目的是提高电动汽车电池的生产能力。