2999 元起，三星 Galaxy A72/A52/A52 5G 正式发布，5000/4500mAh 电池

IT之家3月17日消息 三星今晚在全球发布会上推出了三款机型，分别为三星 Galaxy A52、A52 5G 以及 三星 Galaxy A72，首次在 A 系列上搭载立体双扬声器，并支持杜比全景声，国内仅推出了 三星 Galaxy A52 5G，售价 2999 元起。

三星 Galaxy A52/A52 5G

三星 Galaxy A52 和 A52 5G 具有 6.5 英寸 Super AMOLED 直板屏，搭载 8 nm 的高通骁龙 720G/750G 芯片，分辨率为 1080p+，高刷新率分别为 90/120Hz，亮度 800 尼特，重 189 克，续航 2 天，IP67 级防水。

A52/5G 采用前置 32MP 镜头，后置 64MP（0.8µm 四合一 , OIS）+12MP 超广角 + 5MP 微距 + 5MP 景深镜头四摄，具有 4500mAh 电池，附赠 15W 充电器，也支持 25W 快充，可在半小时内充到 50%。

4G 型号提供 4/6/8+128/256 GB 存储。5G 型号取消了 4GB 运存版本，支持 microSD 拓展，运行基于 Android 11 的 One UI 3.0，并包含 Knox 套件的安全功能。保留 3.5 毫米耳机孔和立体声扬声器。

IT之家了解到，三星 Galaxy A52 和 A52 5G 提供黑、紫、白、蓝四种配色。4G 版本的起价为 350 欧元（直接换算 2710 元），而 5G 型号的价格为 430 欧元 / 400 英镑。国内仅有 5G 版本，售价 2999/3399 元，加赠 Buds+ 蓝牙耳机，3 月 26 日开售。

三星 Galaxy A72

目前还没有 5G 版本，仅提供骁龙 720G 芯片版本，拥有 6.7 英寸屏幕和 5000mAh 电池，重 203 克，FHD + 分辨率、90Hz 刷新率、800 尼特亮度，将 A52 的景深镜头更换为支持 3 倍变焦的 8 MP 长焦镜头，其他方面完全相同，该机起售价为 450 欧元（6+128GB），国内未上架。