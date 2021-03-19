Redmi K30 至尊版续航不够好：MIUI12.5 测试显示新架构，可提高 5% 的续航

IT之家3月19日消息 小米手机系统软件部总监张国全今日透露，基于 Redmi K30 至尊纪念版的屏幕显示新架构已于昨日进行开发版公测了，配合 MIUI12.5 可做到比之前的版本提升 5% 左右的整体续航，在阅读和视频场景情况更佳。
IT之家了解到，目前小米社区有大量K30至尊版用户反馈称续航不佳，因此有需求的用户可通过更新最新的开发者测试版系统尝试解决。
原文：
年底答应大家的,基于K30ultra的显示新架构周四已经开发版公测了, 欢迎大家体验,感觉每次一提这个话题大家都很感兴趣,我也简单介绍一下原理, 大家用起来也感觉明白(放心)些:)
K30 ultra选择的是一块当时非常好的120HZ+ Command+ OLED屏, 为了提升高刷下的显示效果,系统不得不提升显示端的clock和SOC Vcore电压, 这时候系统功耗就起来了.
显示软件新架构,在SOC平台侧把图像数据流从single pipeline改为dual pipeline, 相当于并行处理数据, 不需要过高的提升Vcore电压, 也就达到省电的目的
基于dual pipeline新架构+miui12.5, 大概整体能够提高5%左右的续航, 在阅读&视频场景收益更大
这个改动相当大,当时考虑要不要折腾,比如说xxx人家产品同样架构就不改. 最后大家还是决定旧项目也要上! 这也是我们这么多员工在微博/在论坛接收大家各种建议的初衷!