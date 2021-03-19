Redmi K30 至尊版续航不够好：MIUI12.5 测试显示新架构，可提高 5% 的续航

IT之家3月19日消息 小米手机系统软件部总监张国全今日透露，基于 Redmi K30 至尊纪念版的屏幕显示新架构已于昨日进行开发版公测了，配合 MIUI12.5 可做到比之前的版本提升 5% 左右的整体续航，在阅读和视频场景情况更佳。

IT之家了解到，目前小米社区有大量K30至尊版用户反馈称续航不佳，因此有需求的用户可通过更新最新的开发者测试版系统尝试解决。

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