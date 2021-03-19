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消息称海思将推出麒麟 9000L 芯片：三星 5nm EUV 工艺

2021/3/19 17:57:17 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 19 日消息 此前有传言称华为将于 5 月发布 P50 系列旗舰手机，近日业界有传言称华为海思即将推出麒麟 9000L 移动平台，设计类似于麒麟 9000E 和麒麟 9000，但将由三星 5nm EUV 工艺代工，相比台积电代工的两款前辈型号略有不及。

爆料称，麒麟 9000L 的 CPU 大核 A77 主频降至 2.86GHz（9000 和 9000E 均为 3.13GHz），GPU 为 18 核 Mali-G78（9000 为 24 核、9000E 为 22 核），NPU 仅保留一颗大核（9000 为 2 大核 + 1 微核，9000E 为 1 大核 + 1 微核）。

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▲ 消息来源无法考证

IT之家曾报道，华为内部人士曾透露，华为目前将业务重心转移到了手机之外的其他品类，目前华为对手机业务的策略是用有限的芯片无限延长手机业务的生命周期，华为没有停止对 P 系列和 Mate 系列的研发，P50、Mate 50 等后续机型还会发布。

800 万片麒麟 9000，如果是放在 Mate 40上早卖完了，我们预留了相当一部分给后续的 P50 和 Mate 50。”

目前看来华为 P50 系列是处于即将发布的前期阶段，大概率拥有采用麒麟 9000 芯片的顶配型号，上述麒麟 9000L 型号或麒麟 9000E 型号不详。

值得一提的是，由于美国加大了对高科技行业的美国技术成分限制，有外媒透露三星此前已与日本、欧洲相关厂商合作搭建了一条采用非美系设备的小型产线，但三星从未公开回应。

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关键词：芯片三星

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