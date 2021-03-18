三星 3 月 22 日国内发布 Neo QLED 系列 Mini-LED 电视

IT之家3月18日消息 今天，三星电子宣布将于 3 月 22 日在国内发布 Neo QLED 系列 Mini-LED 电视。

IT之家曾报道，早在今年 1 月 7 日，三星就在 CES 上发布了旗舰 8K (QN900A)和 4K (QN90A)电视，引入一种全新的显示技术——Neo QLED。三星表示，通过新的光源，量子矩阵技术精确控制的量子 Mini LED 屏和 Neo Quantum 处理器，将 QLED 提升到一个新的水平。在设计方面，三星 2021 年款 Neo QLED 8K 电视采用了全新的 Infinity One 设计，屏幕近乎无边框，以圆润的设计和外形为用户提供更身临其境的观看体验。三星的 2021 年款 Neo QLED 8K 和 4K 型号提供了智能功能，扩大了电视的作用，帮助消费者满足他们在健身、娱乐和家庭办公方面不断变化的需求。

本月初，三星 2021 年的电视产品线就已经开始出货， 85 英寸 Mini LED 8K 型号售价高达 9000 美元，约合人民币 58000 元。

三星 Neo QLED 8K QN900A 旗舰系列

85 英寸 : 8999.99 美元，约 58000 元

75 英寸 : 6999.99 美元，约 45000 元

65 英寸 : 4999.99 美元，约 32000 元

三星 Neo QLED 4K QN90A 系列