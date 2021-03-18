首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能家电

三星 3 月 22 日国内发布 Neo QLED 系列 Mini-LED 电视

2021/3/18 21:00:01 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家3月18日消息 今天，三星电子宣布将于 3 月 22 日在国内发布 Neo QLED 系列 Mini-LED 电视。

IT之家曾报道，早在今年 1 月 7 日，三星就在 CES 上发布了旗舰 8K (QN900A)和 4K (QN90A)电视，引入一种全新的显示技术——Neo QLED。三星表示，通过新的光源，量子矩阵技术精确控制的量子 Mini LED 屏和 Neo Quantum 处理器，将 QLED 提升到一个新的水平。在设计方面，三星 2021 年款 Neo QLED 8K 电视采用了全新的 Infinity One 设计，屏幕近乎无边框，以圆润的设计和外形为用户提供更身临其境的观看体验。三星的 2021 年款 Neo QLED 8K 和 4K 型号提供了智能功能，扩大了电视的作用，帮助消费者满足他们在健身、娱乐和家庭办公方面不断变化的需求。

本月初，三星 2021 年的电视产品线就已经开始出货， 85 英寸 Mini LED 8K 型号售价高达 9000 美元，约合人民币 58000 元

三星 Neo QLED 8K QN900A 旗舰系列

  • 85 英寸 : 8999.99 美元，约 58000 元

  • 75 英寸 : 6999.99 美元，约 45000 元

  • 65 英寸 : 4999.99 美元，约 32000 元

三星 Neo QLED 4K QN90A 系列

  • 85 英寸: 4999.99美元，约 32000 元

  • 75 英寸：3499.99 美元，约 23000 元

  • 65 英寸：2599.99 美元，约 17000 元

  • 55英寸: 1799.99 美元，约 12000 元

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星电视

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用