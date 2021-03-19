华硕推出三款 RX 6700XT 显卡：4799-5699 元

IT之家 3 月 19 日消息 昨天，AMD RX 6700 XT 显卡上市，公版售价 3699 元。华硕也推出了三款非公版，包括 DUAL、TUF 和 STRIX 三款，售价分别为 4799元、5299元和5699元，目前处于无货状态。

华硕表示，STRIX系列外观采用了前卫的设计理念，显卡表面富有金属感的装饰，还有华硕Aura Sync神光同步灯效。显卡的散热方面采用轴流风扇设计，搭载了更大的扇叶和特有的环形密封圈，可以有效增加气压，而0dB静音技术可以让玩家在安静的环境下轻松享受游戏，当显卡温度低于55度时风扇完全停止运转。

TUF GAMING系列显卡外观简洁低调，表面哑光而富有质感。散热方面，显卡配备了三只双滚珠轴承风扇，不仅运行安静散热高效，并且具备出色的耐用性。相较于含油轴承设计的风扇使用寿命更持久，显卡配有高质量 IP5X 认证的防尘风扇。

IT之家了解到，RX 6700XT 显卡采用了 40CU，GPU 频率可达 2424MHz，配备了 96MB 的无限缓存，显存为 12GB，整体功耗为 230W。

AMD 表示，Radeon RX 6700 XT 显卡，搭载了极具突破性的 AMD RDNA 2 游戏架构，拥有 96MB 高性能 AMD 高速缓存（AMD Infinity Cache）、12GB 高速 GDDR6 显存、AMD 显存智取（AMD Smart Access Memory）等先进技术，可满足现代游戏日益增长的需求。凭借如此众多惊人的新特性，与当前玩家们仍在普遍使用的前代显卡相比，AMD Radeon RX 6700 XT 显卡可在特定游戏中提供多达 2 倍的游戏性能，并在特定的电竞游戏中带来超过 165 FPS的帧数，同时通过难以置信的高刷新 1440p 性能及惊人的高保真视觉效果挖掘更多游戏潜能。