联通完成全球首例 5G 网元融合 4G 网元试点，华为团队有参与其中

联通方面今日表示，联通顺利完成全球首例 5G PCF 网元融合 4G PCRF 网元试点验证，标志着中国联通 5GC 建设迈向新的台阶。

据介绍，PCRF（Policy and Charging Rule Function 策略和计费控制功能）设备在 4G EPC 及 VoLTE 业务中实现基于 QoS 和流计费网络控制功能。

官方表示，中国联通 2018 年 VoLTE 业务商用后发展迅速，但现网 PCRF 设备作为 4G 网元不具备向 5G 网络演进能力，因此在 5GC 建设中，考虑 PCF 设备融合承载 4G VoLTE 语音业务，不仅可以缓解 4G VoLTE 业务对于 PCRF 容量需求不断提升带来的建设投资问题，同时能兼顾 5G 设备建设，减少网络网元及设备投入，优化网络架构，提升网络效益。

据悉，PCF 兼容 PCRF 演进首先部署云化 5GC 融合 PCF 设备，与传统的 PCRF 混合组网，对外屏蔽业务差异，同时提供 4/5G/VoLTE 业务，逐步将用户迁移到云化融合设备。营帐统一接入云化 5GC 设备，业务发放时，自动识别用户归属进行消息分发。

PCRF 与现网信令连接保持不变，融合 PCF 设备新增与 5GC 和 DRA 的连接。随着 5G 业务的发展，云化 5GC PCF 设备逐渐扩容接管传统设备业务。

PCF 兼容 PCRF 方案由山东联通网络部、北部大区运营中心、云网运营中心、华为公司组成项目团队负责，积极研讨技术方案，率先开展 PCF 兼容 PCRF 业务验证试点。

上述团队历经 2 个月时间完成设备网元部署、联调测试、功能验证等工作，于 3 月 18 日凌晨顺利完成 1 万 VoLTE 语音会话入网割接，业务正常，成功完成试点任务。

本次试点为全球首例 PCF 网元融合承载 4G VoLTE 语音业务测试。PCF 兼容 PCRF 的实现规避现网 4G 容量风险，有力保障现网业务安全稳定运行，并成功验证 4/5G 网络资源的融合能力，节省 4G 网络建设投资，对后续 VoLTE 业务与 5GC 业务的同步发展具有重要意义。