中国联通王晓初：共建共享 700MHz 频率，利好四家运营商

作为我国电信普遍化服务一步迈入 5G 大带宽时代的终极利器，700MHz 5G 网络被寄予厚望。

在日前召开的 2020 年业绩说明会上，中国联通董事长王晓初表示，共建共享 700MHz 频率，对于四家电信运营商而言，都是机遇。“如果四家联合建设或使用这一频率在农村等偏远地区以及公路、铁路等地的话，对四家公司都是极其有利的。因为四家公司平均分摊了这一部分成本，使得在农村等偏远地区效能更高，对任何一家公司而言，都是有利的！”

据悉，今年 1 月 26 日，中国移动与中国广电正式签订 5G 战共建共享具体略合作协议，正式启动 700MHz 5G 网络共建共享。双方表示将全面落实政府对于 700MHz 频段的共建共享要求，计划到 2021 年底完成 40 万 700MHz 基站的建设，实现全国城区、县城和重点乡镇的全面覆盖。

众所周知，700MHz 被誉为 “黄金频段”，具有信号覆盖广、穿透力强等特性，适合大范围网络覆盖，而且组网成本低。

前不久，全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇就提出建议，农村 5G 建设要有大格局，四家运营商应共建共享 700MHz。他指出，若建设一张与现有 4G 覆盖水平相当的 5G 网络，700MHz 较 3.5GHz 可减少无线设备及光缆、传输系统等建设投资约 1900 亿元，每年节省电费、租费等运营成本约 200 亿元，加起来至少会节省 2000 亿投资，比三家运营商一年的净利润之和还要多，如果能这样，国内 5G 发展将更有动能，提速降费也会进一步打开空间。