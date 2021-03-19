微软推出 Group Transcribe 应用：多人多语言会议，免费实时语音到文字转录并翻译

IT之家 3 月 19 日消息 近期，微软针对面对面对话和会议推出了免费实时语音到文字转录和翻译应用程序——Group Transcribe。一方面，Group Transcribe 可以通过手机把会议的语音内容实时转录为文本，供与会者阅读和浏览。另一方面，在实时交流过程中，如果与会者使用不同语言，其翻译功能也能让每位参会者流畅地进行跨语言沟通，即使有听力障碍的人士参会也全无障碍。高准确度堪比专业速记和同声传译水平。这大大提升了会议的协作效率和参会者的与会体验。

IT之家获悉，Group Transcribe 在会议开始后，用户可以通过二维码、蓝牙等方式邀请加入会议。采用了微软最先进人工智能语音技术，可以根据会议中每部手机麦克风对发言者进行收音，并进行语音识别及会话转录，让每位参会者都可以在其手机上看到即时转录的会议文本或翻译，并可在会后获得会话记录。

微软全球技术院士兼微软 Azure AI 首席技术官黄学东表示：" 微软在人工智能语音和自然语言的创新方面处于领先地位，我们通过 Project Denmark 率先对分布式和动态麦克风阵列进行了研究。在此基础上，Group Transcribe 可以满足真实、实时、交互式的移动场景，从而让人们可以无语言障碍的沟通交流。”

▲Pavan（左）和 Vishal（右）正在交谈，Vishal 使用英文，Pavan 使用中文，双方设备实时转录中

目前市场上的同类产品大多使用单设备转录，即每位参会者需要对着同一部设备的麦克风讲话。参会者不仅很难从会议记录或翻译文档中准确区分发言人，而且所有参会者共同使用同一部设备说话，这在疫情之下或多或少地会引起人们对社交距离的担忧。

Group Transcribe 运用多设备转录，参会者可以分别对着自己的手机说话，也可以在手机上看到所有参会者语言的即时转录文本或翻译。

Group Transcribe 打破了交流的障碍，让每位参会者都能自如地用自己擅长的语言实时参与对话。对于听力障碍、外部环境嘈杂或非母语的与会者来说，他们很难跟进演讲的内容，Group Transcribe 转录功能可以帮助他们进行流畅自然的交流。当然，Group Transcribe 的使用场景不只限于会议，上课或者小组讨论记笔记，看音频或视频需要实时字幕也都可以使用。

目前，Group Transcribe 已在 iOS 中国区 App 商店上线。其他版本也即将发布。