因 3D 电影收眼镜费，天津 18 家影城被公开约谈

IT之家3月19日消息 据中国消费者报，近日，天津市消费者协会联合天津市和平区、河东区、河西区、河北区、津南区、西青区、蓟州区及滨海新区消协组织，对天津市 18 家影城进行公开约谈，公开劝谕 18 家影城保证消费者正常观影，提供免费 3D 眼镜是经营者的应尽之责。

IT之家了解到，天津市消费者协会今年陆续接到消费者投诉称去影院观看 3D 电影时，影城不提供免费 3D 眼镜或标注 “3D 眼镜收费”等信息，要求消费者自带或在影城购买。

天津市消费者协会表示：

影城不提供 3D 眼镜涉嫌侵害了消费者的公平交易权。“消费者权益保护法”第十条规定，消费者享有公平交易的权利。消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障…… 等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为。

3D 电影是电影技术发展，借助 3D 眼镜使消费者看到立体的画面，使消费者有更好的观影体验。没有 3D 眼镜消费者看到的是两个重叠的电影画面，不仅没有立体效果，连最基本的观看要求都达不到。影城销售 3D 电影票就要保证消费能够看到 3D 效果的电影，不管采用何种技术或需要何种设备都应由经营者提供。

提供 3D 眼镜保证消费者正常观影，是影城 3D 电影服务必备环节。3D 眼镜的使用、清洁、消毒等成本应已包含在电影票价中，所以，提供免费且质量合格、安全卫生的 3D 眼镜是经营者的应尽之责。同时，经营者可以对于一些有更高品质需求且自愿购买 3D 眼镜的消费者提供方便。