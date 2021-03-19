31 省结婚离婚大数据出炉， 支付宝：结婚登记预约仍火爆

IT之家 3 月 19 日消息 民政部今日公布了 31 省结婚离婚大数据出炉。2020 年我国结婚登记数据为 813.1 万对，连续两年大幅度下降，这也是 2003 年以来的新低，仅为最高峰 2013 年的 60%。

就目前情况来看，新青年结婚情况受教育程度提高、大城市化、经济压力以及婚恋观念变化等因素影响，综合使得结婚年龄不断推迟，晚婚甚至不婚的人也越来越多，预计到 2021 年独居成年人可达 9200 万。

从 31 个省份数据看，结婚对数前十名的省份分别是广东、河南、四川、江苏、山东、安徽、河北、湖南、云南和湖北。从离婚对数看，位居前十的省份是河南、四川、江苏、广东、山东、安徽、河北、湖南、湖北和辽宁。其中，前 7 个省份都超过 20 万对。

那么，大家对婚姻的关注度如何呢？

IT之家了解到，支付宝官方微博在 3 月 19 日发布了一份《支付宝 “婚姻”搜索图鉴》，总结了支付宝各种结婚、离婚大数据分析数据和结果。

图鉴显示，结婚登记依然火爆。据该图鉴，本月支付宝上 “结婚”类服务搜索量环比上月增长 4 倍，郑州、北京、杭州、上海、商丘成搜 “结婚登记预约”最多的城市。同时，搜 “离婚”相关服务的人数也较上月增长 13 倍，其中 “离婚协议”服务最受关注。

值得一提的是，支付宝此前已上线新服务—— “结婚一条街”，用户在支付宝搜索「结婚」即可，可籍此进行结婚登记预约、婚前体检、拍结婚照等相关服务，号称 “一搜直达，一站配齐，就像是把所有相关服务搬到了同一条街上”。