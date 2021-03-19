谷歌今年将在美国创造至少 1 万个全职工作岗位

3 月 19 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，谷歌表示，今年将在美国创造至少 1 万个全职工作岗位，并在全美 19 个州扩大业务。

该公司计划在亚特兰大、华盛顿特区、芝加哥和纽约增加数千个职位，以为多元化社区带来更多就业机会和投资。

谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）表示，该公司计划投资 70 亿美元开设新办公室和扩大数据中心，其中大部分投资将投向数据中心，因为数据中心为该公司的互联网搜索、电子邮件和其他服务提供动力。

目前，Alphabet 和谷歌已经拥有超过 13.5 万名全职员工。皮查伊表示，他们将继续对全国各地的办公室以及公司总部所在地加利福尼亚州进行重大投资，他们将在该州投资超过 10 亿美元。

据悉，谷歌是富士康的客户。在谷歌进入硬件领域的历史上，富士康功不可没。2013 年年末，谷歌曾向富士康购买头戴显示器相关专利，这些专利构筑了现在 Google DayDream VR 头戴显示器的基础。2014 年 4 月，谷歌从富士康手中购买了大量通信技术专利。

本月初，媒体称，富士康采用谷歌的机器学习程序为基础，制作了生产线自动侦测系统，大幅降低智能手机零件缺陷遗失率，同时检测时间也明显减少。

去年 11 月份，外媒报道称，富士康计划在威斯康星州工厂帮谷歌服务器组装关键组件。当时，报道称，富士康已与谷歌达成一项协议，并正在建立生产电路板的组装线，计划明年第一季度开始大规模生产。