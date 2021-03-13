《宾果消消消》开发商终止 IPO：营收模式单一，游戏曾被工信部多次点名

柠檬微趣等待 IPO 将近四年，最终还是功亏一篑。

3 月 8 日，深交所发布公告，决定终止北京柠檬微趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核。

公告显示，柠檬微趣日前向深交所提出终止股票挂牌申请，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，深交所于 2021 年 3 月 2 日起终止其股票挂牌。

2016 年 9 月，柠檬微趣登录新三板，2017 年开始申请登录创业板，并首次递交了招股说明书。为了顺利 IPO，之后的三年相继更新了四份招股书，但还是没入得了深交所的大门。

撤销 IPO 申请背后，柠檬微趣的主要问题在哪儿？

柠檬微趣这家公司成立于 2008 年，专注研发休闲类精品手机游戏，直到《宾果消消消》的出现，让其业绩大幅增长，颓势扭转。

2014 年，《宾果消消消》凭借简洁的操作界面、多样有趣的玩法，成为当时颇受市场欢迎的移动小游戏。

游戏自上线后，2015 年 12 月获得硬核联盟首届黑石奖，2016 年 7 月该游戏的日活跃用户突破千万，成为国内热门手游 TOP10。

现在看来，宾果消消消并没有一路高歌。

据招股书显示，2017-2019 年，柠檬微趣的营业收入总体下滑，下滑幅度还较小。2017 年 - 2019 年柠檬微趣营收分别是 3.88 亿元、3.32 亿元、3.48 亿元，同比增长为 101.04%、-14.43%、4.82%。

但进入到 2020 年，营业收入开始大幅下挫；净利润也在 2019 年后出现负增长。2020 年上半年，营收为 1.12 亿元，同比增长为 - 39.78%。2017-2019 年以及 2020 年上半年，净利润分别为 8997.32 万元、9820.19 万元、13841.14 万元、4290.82 万元，同比增长为 47.7%、9.15%、-69.01%、-28.77%。

还有一个数据值得注意，《宾果消消消》在柠檬微趣营业收入中一直占据约九成。

2017 年 - 2019 年以及 2020 年上半年，《宾果消消消》分别为公司带来了 37380.93 万元、24742.2 万元、30968.96 万元和 10681.3 万元的收入。可以看出，该游戏收入占柠檬微趣档期主营业务收入的比重分别为 96.49%、74.43%、88.92% 和 95.71%。

柠檬微趣也坦言，公司收入存在单一情况，2020 年上半年公司营业收入下滑与宾果消消消活跃用户数量下降有关。

招股书显示，宾果消消消月度活跃账户数与月度付费账户数在 2014-2016 年快速增长过后，从 2017 年 8 月开始，两项数据开始陡然滑坡。到 2020 年 2 月，宾果消消消的月活跃用户数已不足 1000 万人，月度付费账户数也未超过 20 万个。

对此，柠檬微趣认为宾果消消消对玩家吸引力下降是受到疫情、玩家生活节奏发生变化等原因的影响，疫情下用户碎片化时间被整合，远程办公也导致新品研发速度减缓。

但纵观国内三消游戏，三大巨头的老大腾讯游戏赛道广阔，种类多样，玩法丰富，无需赘言。《开心消消乐》所属公司乐元素除这款游戏外，还有女性向偶像养成类的《偶像梦幻祭》、3D 射击类的《神威启示录》、线性战略 RPG 的《梅露可物语》，市场上均获好评，乐元素旗下产品并未像柠檬微趣一样单一。

关于三消类游戏的创新，其实也在一直推进。三消 + 市场发展得风生水起，比如三七互娱去年在全球发布《Puzzles&Survival》，就以 “三消 + 末日生存”的玩法成功打入美国手游市场。

中国公司 Magic Traven 研发的《Project&Survival》依靠美妆融合三消玩法，自去年发布以来取得月收入过亿的表现。土耳其一家三消游戏工作室 Dream Games 也依靠三款创新性的消除产品，拿到了 5000 万美元的 A 轮融资。

当然，柠檬微趣之后也开发代理了诸如《飞屋消消消》、《梦幻蛋糕店》以及《冰雪奇缘：冰芬乐》等多款游戏，但都反响平平。

营收模式过于单一，创新不足，让新品青黄不接，是柠檬微趣内部很重要的原因。游戏开发商要想在细分市场中获得更高市场份额，必须通过自身技术改良、游戏版本升级等方式提升能力。当玩家兴趣不断变化时，还需要及时准确预测游戏用户的兴趣爱好与消费需求，并有针对性地推出新游戏产品吸引新用户与留住老玩家。

与同行业可比公司进行对比，柠檬微趣在研发上的投入并不高。2017-2019 年，同行业可比公司研发费用的平均数分别为 42190.28 万元、46438.63 万元、52772.5 万元，研发费用占比的平均数分别为 16.9%、16.28%、16.13%。

在创新不足、没有其他过硬游戏产品推出的情况下，柠檬微趣意图增加广告收入来减缓收入下滑、保障公司利润。2020 年上半年，通过宾果消消消分发广告，为柠檬微趣提供了 3368.19 万元，在当期营收中占比高达 30%。

但《宾果消消消》非法收集用户信息而被工信部多次点名，要求整改，或会影响广告收入。有业内人士表示，正常的游戏没有收集用户信息的需求。