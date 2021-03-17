哔哩哔哩港股拟发行 75 万股，最高 988 港元 / 股，明日招股

IT之家 3 月 17 日消息 据彭博社，哔哩哔哩发布公开发售公告，将发行 2500 万股 Z 类股，香港占比只有 3%，据悉 B 站港股发行价上限为 988 港元 / 股，股票代码为 “ 9626”，明日起开始招股。股份将以每手 20 股为单位买卖，据此计算，一手入场费为 19959 港元（约 16710 元）。

此次全球发售初步包括香港公开发售的 750,000 股及国际发售的 24,250,000 股，分别占全球发售股份总数的 3%及 97%。香港公开发售下可动用的股份总数可以最多调整为 3000000 股发售股份，约占发售下最初可用的发售股份的 12%。

哔哩哔哩的美国存托股（每股代表一股 Z 类普通股）将继续在纳斯达克上市并交易。此次发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。后续，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股可完全转换。

此外，哔哩哔哩股票国际承销商的超额配售是另外的 375 万股 Z 类普通股，国际发行部分的发行价可能会高于 2021 年 3 月 23 日左右的最高发行价。

据悉，B 站表示其净收益将用于内容，以支持其健康和高质量的用户增长，不断增长的内容生态系统以及社区的发展；进行研究和开发，以改善其用户体验并增强其以用户为中心的商业化能力；销售和市场营销，主要是为了促进公司用户的增长并提高其品牌知名度；以及一般公司目的和营运资金需求。

IT之家昨日报道，哔哩哔哩通过港交所上市聆讯。截至发稿，上海宽娱数码科技有限公司报价 114.24 美元，涨幅约 0.82%。

《哔哩哔哩通过港交所上市聆讯：陈睿享有 44.6% 投票权》