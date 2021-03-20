美司法部炮轰谷歌未提供数百万份文档，谷歌回应要求太过分

北京时间 3 月 20 日消息，据报道，美国司法部和多州检方已经对谷歌提出了反垄断诉讼。3 月 19 日，美国司法部批评谷歌称，在提供用于反垄断诉讼审判的相关文件方面，谷歌正在拖后腿。谷歌则反驳称，司法部提出的要求很不合理。

在周四提交的一份文件中，美国司法部表示，他们希望通过某些关键词从谷歌公司获得内部文件资料，但是谷歌拒绝了要求。司法部预测，这些关键词可能需要谷歌提供大约 485 万份文档。

另外司法部还希望从几十名相关当事人获得电子邮件或者文档，用于反垄断诉讼审判之前的文档准备，但是谷歌反对这些当事人的名单。

谷歌则表示，为了应对司法部的要求，谷歌已经审核了大约 1200 万份文档，但是司法部越来越多的当事人清单让谷歌感到担忧，文件搜索准备的负担将会加重。

谷歌在一份法庭文件中表示，作为原告的司法部提出的一些要求是不合理的，和诉讼中的实际需求不相匹配。

在多州检方指控谷歌的一宗反垄断诉讼中，谷歌本周提出申请，希望把州检方的类似诉讼进行合并，在谷歌总部所在的加州法庭进行审判。

在美国，谷歌已经遭遇了多个反垄断诉讼，涉及到其在网页搜索、网络广告领域的垄断行为。在一些诉讼中，司法部和多州检方进行了合作。

在欧洲，欧盟委员会在三宗反垄断指控中对谷歌开出了总计大约 100 亿美元的罚单，分别涉及到网页搜索、网络广告和安卓系统的反市场竞争行为，谷歌已经提出上诉。