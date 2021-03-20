美法庭裁决苹果侵犯数字权利管理专利，需赔偿 3 亿美元

3 月 20 日早间消息，据报道，作用全世界拥有最多现金的公司，苹果公司总成为专利侵权诉讼的 “热门被告”。3 月 19 日，美国一家法庭判决，苹果侵犯一家公司的数字权利管理（DRM）专利，必须赔偿 3.085 亿美元。

当天，美国得克萨斯州 Marshall 的一家联邦地方法庭通过陪审团方式作出裁决，法庭要求苹果向原告方 PMC 公司（Personalized Media Communications，意为 “个性化媒体通信公司”）做出经济赔偿。

之前，PMC 公司状告苹果，指控对方的一些技术侵犯了自家的数字权利管理专利技术。原告方提到了苹果的 FairPlay，这一功能主要用于从 iTunes 音乐商店、苹果软件商店以及苹果音乐等服务向消费者发行加密内容。

PMC 公司总部位于得克萨斯州的 Sugar Land。之前，该公司的一名专家曾表示，苹果一共拖欠该公司 2.4 亿美元的专利费。

在过去多年里，苹果公司遭到了一些 “专利流氓”公司的围攻，这些并无实际业务和产品的公司主要依靠起诉知名科技公司牟利。不过据报道，此次告赢苹果的 PMC 并非一家专利流氓企业。

PMC 公司诞生于 1981 年，创办人是美国技术发明家哈维（John C. Harvey）。哈维研发了诸多新技术新专利，他对于信息的个性化处理和安全方式发行有极具前瞻性的眼光，并开发了诸多相关专利技术。

早在 2020 年年初，PMC 公司就被美国专利商标局授予其第 100 项专利。

此前，PMC 公司也将谷歌、网络视频服务商 Netflix，以及内容分发企业 Akamai 告上法庭，指控对方侵犯了有关流媒体传输的专利。