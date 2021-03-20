OLED 显示芯片短缺，苹果 iPhone 生产可能面临中断风险

IT之家3月20日消息 据外媒 MmacRumors 援引 Nikkei Asia 报道，由于全球芯片短缺对三星 OLED 显示器生产的影响，iPhone 的生产可能面临中断风险。

上个月，由于暴风雪来袭，三星被迫关闭了位于得克萨斯州的芯片制造厂。该工厂占全球智能手机和 PC 芯片供应的 5%，它的关闭导致了全球大范围的芯片短缺。该工厂生产用于三星 OLED 显示器的芯片，苹果公司则将其用在 ‌iPhone‌ 手机上。

Nikkei Asia 指出，三星在得克萨斯州的工厂为美国半导体巨头高通生产电信芯片，还生产用于有机发光二极管（OLED）面板和图像传感器的芯片。高通面临的供应危机将影响到大量依赖该公司提供关键零部件的智能手机制造商。从三星采购 OLED 面板的苹果也可能面临‌ iPhone‌ 生产中断的问题。

IT之家了解到，该报告没有详细说明具体情况，包括哪些 ‌iPhone‌ 型号将受到影响或前述中断的时长。去年，由于全球新冠肺炎危机，苹果供应商被迫关闭了在中国和世界其他地方的工厂。这些工厂的关闭导致 iPhone 12 推迟到 10 月发布。

苹果分析师郭明錤表示，2021 年 ‌iPhone‌ 预计将在 9 月发布，苹果供应商已准备好在夏季开始量产。去年的报道显示‌，iPhone 12‌ 系列直到 9 月才开始大规模生产。