iMac Pro 正式在苹果官网下架，仅有官翻机可买

IT之家3月20日消息 苹果于 3 月 7 日宣布停产 iMac Pro 一体电脑，官网写有 “数量有限，售完为止”的字样。这款电脑此前可选配英特尔 Xeon W 至强服务器处理器，27 英寸 Retina 5K 显示面板，售价可达 3.8 万元以上。

今日 iMac Pro 正式在苹果官网下架，商品页面无法找到，仅有普通版 iMac 一体机。目前在苹果美国官网，还可以在官翻机页面中找到 iMac Pro，售价在 3819 美元至 1.1 万美元之间，最高可选配 18 核至强处理器。

IT之家了解到，这款电脑此前已经在美国和其它国家断货，购买按钮显示为灰色。目前用户在苹果官方商店搜索 iMac Pro，也没有搜索结果可以显示。此前苹果还将这款电脑的兼容性过滤器改为 “2017 年”而不是 “2017 年以后”，明确表示以后将不会推出这款机型。

作为这款机型的替代品，目前苹果在售的 iMac 同样配备 5K P3 色域视网膜显示屏，亮度 500nit。这款电脑最高可选配英特尔 10 核 i9 处理器、128GB 内存，可以配备 Radeon Pro 5500 XT 显卡。苹果表示新款电脑相比旧的 iMac Pro 速度更快、性价比更高。