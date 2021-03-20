比尔盖茨以身作则应对气候变暖：开电动车，吃合成肉

北京时间 3 月 20 日早间消息，据报道，退出微软管理的盖茨已经成为大慈善家和公共问题热心人士。3 月 19 日，盖茨向网友介绍了自己为了应对气候暖化采取的措施。

周五，盖茨在论坛网站 Reddit 参加了一个网友问答环节。一名网友向盖茨提问，即为了减少二氧化碳排放，普通人可以做什么事情。盖茨提出了一些建议，其中包括削减个人消费。

另外一个网友问盖茨，他本人有什么实际行动来减少碳排放。

盖茨回答说，从个人角度，他正在做更多的行动，“我开电动车，我家里安装了太阳能电池板，我吃合成肉（有时候），我买绿色航空燃料，我为 Climeworks 公司的大气二氧化碳捕捉服务付费，我还帮助低收入家庭使用电热泵来取代天然气。”

去年底，盖茨的一个言论成为新闻头条。他预测全世界在新冠疫情结束后，一半的商务出差旅行将会消失。周五，盖茨也谈到了自己的旅行变化。

盖茨介绍说，新冠疫情表明人类的确可以减少出差旅行，他本人计划减少坐飞机时间。

疫情期间，各国公司更多依靠协作软件和视频聊天工具，而微软旗下拥有满足此类需求的软件 Teams。盖茨虽然离开了微软的日常管理，但是仍然是微软的大股东，他还会评估微软正在开发的一些产品。

盖茨还提到了自己参与的一些应对气候问题的计划，比如创办了 “Breakthrough Energy”计划，通过风投基金等方式解决气候问题，“我认为，技术创新将能够让企业在没有碳排放的情况下对所有人提供服务。”