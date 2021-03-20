英特尔将于 4 月 6 日 23:00 举办发布会，公布 10nm Xeon 至强处理器

IT之家3月20日消息 根据英特尔官网消息，该公司将于北京时间 4 月 6 日 23:00 举办发布会，主题为 “How Wonderful Gets Done 2021”。英特尔新上任的 CEO Pat Gelsinger（帕特·基辛格）以及公司高管将发表演讲。根据外媒 AnandTech 消息，英特尔有望在发布会上公布第三代 Xeon 至强服务器处理器。

官网页面的配图以及视频，均出现了类似字母 “X”形状的照片，因此可以预计发布会上有望公布 Xeon 至强处理器。

外媒收到了英特尔发来的邀请电子邮件，明确表示了发布会上将公布第三代至强处理器的相关信息。除此之外，发布会上还将讨论 Open RAN 技术，这是一个通用的通信接口，允许不同供应商的 RAN 设备和软件相互通信。除此之外，发布会还将讨论如何管理 Hybrid workloads（混合工作负载）、英特尔 Link Performance Predictor 性能预测技术。

IT之家此前报道，英特尔第三代 Xeon 至强处理器的代号为 Ice Lake-SP。新款处理器的型号、参数此前被惠普曝光，最大为 40 核 80 线程设计。这一代处理器有望采用英特尔 10nm 制程工艺，明显提高性能并降低功耗。

除了英特人 CEO，该公司数据平台执行副总裁、总经理 Navin Shenoy，至强 / 存储业务部门总经理、副总裁 Lisa Spelman 也将发表演讲。

英特尔 4 月 6 日发布会官网：点击打开