Astell & Kern 发布便携音频解码耳放：双 CS43198 DAC，约 970 元

IT之家3月20日消息 韩国艾利和旗下的 HiFi 厂商 Astell & Kern 今日发布了一款便携线形音频解码 “小尾巴”，型号为 PEE51。这款产品配备一体式 Type-C 线缆，内置双 CS43198 DAC 芯片。产品售价 149 美元，约合 970 元人民币。

这款产品继承了 AK 品牌有棱角的外观设计，外壳采用锌合金制造。解码耳放本体没有任何按键，只有一个指示灯。相比于 Astell & Kern 动辄上万元的播放器产品，这款解码耳放售价显得十分亲民。

该产品配备美国 Cirrus Logic 公司的低功耗 DAC 芯片 CS43198，在目前市面上的解码耳放、播放器中十分常见。这款芯片支持 DSD256 以及 32bit/384kHz 硬解，信噪比高并且功耗十分小，比较适用于小型设备。产品采用双芯片的设计，能够提高输出功率以及分离度。官方表示，这款解码耳放采用六层 PCB，配备定制的微型电阻、钽电容，电路设计方面进行了特殊优化，保证了供电稳定和音质纯净。

该产品不仅配备双 DAC 芯片，还具备独立耳放芯片，输出电平最高 2Vrms，输出阻抗 2Ω，信噪比 118dB @1kHz，THD+N 为 0.0004%。官方表示，这款产品音质温暖，解析优秀无失真，使用 Astell&Kern 丰富的音频设计经验开发。但是官方未公布最大输出功率等信息。

线材方面，Astell & Kern PEE51 配备了定制的屏蔽镀银线，并且中间有芳纶纤维加固。单根线材外面有密集的的屏蔽层，线芯采用 0.3um 铜镀银线芯。这种设计有利于屏蔽噪音，保证信号传输稳定。

IT之家了解到，该产品采用 Type-C 接口，支持安卓手机以及苹果、Windows 电脑，暂时不支持 iOS 设备。解码耳放重量为 25g，支持更新固件。官方提示，由于产品没有音量调节功能，因此在连接一些播放器使用时，需要手动在前端调节音量，避免输出最大音量对听力和耳机造成损伤。产品预计将于近期上市。