神似索尼卡带机：HiFi 厂商 “老人家”发布 DPS-L2 音乐播放器

IT之家3月19日消息 国内 HiFi 厂商老人家（Oriolus）今日发布了 DPS-L2 音乐播放器。这款产品的外观与索尼首款 “WALKMAN”磁带随身听 TPS-L2 类似，模具以及外观均 1:1 复制，限量 999 天台，零售价 12800 元。

DPS-L2 播放器具备 HOTLINE 按钮，模拟卡带机的磁带舱弹出按键，能够开启类似 TWS 耳机的 “通透模式”，在播放音乐时同时输出环境声，便于在不摘下耳机的情况下收听周围信息。播放器配备双 3.5mm 耳机孔，

操控方面，这款产品使用模拟音量按键，使用 2 路日本 ALPS 牌滑动电位器，支持左右声道独立调节音量。这种方式有利于部分耳朵偏音的用户，能够使左右耳获得主观上一致的音量。

播放器配备了类似于磁带机的盖子，可以翻开来呈现 2.4 英寸 IPS 液晶屏。

参数方面，老人家 DPS-L2 音乐播放器搭载美国 ESS 公司的 ES9038 Pro DAC。这款芯片目前为全球参数最高的 DAC 芯片，为 8 通道设计，信噪比达到了 140dB。

其它方面，播放器使用了 OPA1612 运放芯片、5000mAh 电池，支持双向蓝牙以及 USB DAC、USB OTG 双向传输功能。播放器支持海贝音乐的 Hiby Link 车载模式，支持两档增益调节。

播放器的详细参数如下：

IT之家了解到，Oriolus 品牌此前推出过 “铜黄鹂”入耳式耳机，外观抄袭索尼在产的 Just Ear 定制耳机，仅修改了透明树脂的颜色。索尼 Just Ear XJE-MH/WM1 耳机由日本工程师手工打造，用户需制作耳模送至索尼官方进行制作，售价超过万元。