10nm 工艺 + 新架构：英特尔 11 代酷睿 H 处理器完整参数曝光

IT之家 3 月 20 日消息 今晚，推特爆料者 @9550pro 曝光了英特尔即将发布的 11 代酷睿 H45 系列处理器的完整参数。

如上图所示，11 代酷睿 H45 处理器为 6 核起步，其余三款 8 核型号应该只是频率上不同。

i5-11400H：6 核 12 线程，2.7-4.5GHz

i7-11800H：8 核 16 线程，2.4-4.6GHz

i9-11900H：8 核 16 线程，2.5-4.9GHz

i9-11980HK：8 核 16 线程，2.6-5.0GHz

在内存支持方面，除i5支持到DDR4-2933之外，其余三款都是支持到主流的DDR4-3200。

IT之家日前报道，在 2021 年的 GDC 展会上，英特尔副总裁兼总经理 Roger Chandler 首次展示了代号为 Tiger Lake-H 的第 11 代酷睿 H 系列处理器。

据报道，新系列处理器将采用 Willow Cove 核心架构，并使用 10nm 制造工艺。除此之外，Tiger Lake-H 处理器将拥有 20 条 PCIe 4.0 通道，满足 PCIe 4.0 显卡和 PCIe 4.0 SSD 的需求，连接性能方面则是支持 Wi-Fi 6/6E（Gig+）和雷电 4。

英特尔表示 Tiger Lake-H 将在第二季度推出。