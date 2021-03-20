英特尔 12 代酷睿爆料：20% 单核提升，只有 Z690 主板支持 DDR5-4800 内存

IT之家 3 月 20 日消息 英特尔 12 代酷睿 Alder Lake 处理器将在今年晚些时候发布。今天，外媒 VideoCardz 放出了一些独家爆料。

外媒表示，12 代酷睿 Alder Lake 将采用大小核设计，大核为 Golden Cove ，小核为 Gracemont 。 Golden Cove 大核的单线程性能提升了 20%，在 Grace Mont 小核心加入和硬件指引调度下，多线程工作负载下的性能将会是原来的两倍。

12 代酷睿 Alder Lake 将采用增强型 10nm SuperFin 工艺，PPT 显示全芯片最多可提供 8 个 Golden Cove 大核和 8 个 Gracemont 小核。

外媒还同时曝光了英特尔 600 系列芯片组的消息。12 代酷睿桌面处理器最多支持双通道 DDR5-4800 内存。高端的 Z690 主板将提供 DDR5 支持，其他型号则是 DDR4。另一个大的升级是支持 PCI Gen5。CPU 有 16 个 PCI Gen5 通道和 4 个 PCI Gen4 通道。DMI 通道也升级到了第四代。

IT之家曾报道，在 CES 发布会上，英特尔表示下一代处理器 “Alder Lake” 代表了 x86 架构的重大突破，也是英特尔性能可扩展性最高的系统级芯片，将于 2021 年下半年上市的 Alder Lake 支持将高性能核心和高能效核心整合到单个产品中。Alder Lake 也将成为英特尔首款基于全新增强版 10 纳米 SuperFin 技术构建的处理器，并将作为领先台式机和移动处理器的基础产品。