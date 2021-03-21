美媒建议富士康美国工厂不妨造车，公司称在考虑

3月21日消息 富士康设在威斯康辛州工厂并未实现当时的承诺。媒体称未来富士康和当地合作的出路应当是从头开始，重新考虑在工厂造车等新运营模式。

随后不久，富士康董事长刘扬伟在一场吹风会上表示，富士康已经在墨西哥和美国威斯康星州开展业务，在这里建厂。如果生产汽车可以利用现有的基础设施。

2018 年，鸿海集团集团创始人郭台铭与时任威斯康星州州长斯科特 · 沃克 (Scott Walker)会面，就富士康在美国建厂的计划相谈甚欢，距今已经有快 3 年的时间。结果沃克上钩了，为富士康提供了体量庞大的激励措施，获得了郭台铭在威斯康星州建立电视面板工厂并提供数千个工作岗位的承诺。

但这一切并没有发生。随着沃克下野，郭台铭将富士康移交给新任董事长刘扬伟，这些承诺仍然没有兑现。但威斯康辛州和富士康的继续合作仍有希望，但前提是双方都要从头开始。

首先双方都要认识到，生产液晶显示设备没有任何意义。美国在平板电视行业并没有制造背景，这种需要大量资本投入、竞争激烈的业务在美国中西部地区（美国地理上中北部的州）没有任何立足之地。

然而富士康已经获得了威斯康星州的土地，并已开始建设工厂。值得庆幸的是，富士康有了一位有着新愿景的新董事长，一位似乎渴望进入新领域的人。刘扬伟想要做的包括进军电动汽车领域。

美国可能在生产液晶面板或组装电视方面装备不足。但是他们了解汽车。而这是富士康的短板。富士康推出 MIH 电动汽车平台已经有一年时间，虽然公司将这个模块化制造方法视为电动汽车的未来，与大大小小的合作伙伴签署了协议，但实际上并没有证明其可行性。富士康此前已经在向特斯拉公司供应配件 , 现在希望与客户合作生产整车。

此外，富士康还与电动汽车初创企业 Fisker 达成了一项协议，每年开发和生产 25 万辆电动汽车。这就是威斯康星州工厂未来的作用所在。与其继续假装在美国生产高产量低价值的消费电子产品，富士康不如转向一种更适合当地劳动力的产品。在这个过程中，富士康可以雇佣到美国当地大量存在但富士康缺乏的汽车人才。要知道，苹果可能也在四处寻找能为其生产汽车的企业。

汽车也不是富士康应该考虑在美国生产的唯一产品。威斯康星州也可以成为专门为特定客户设立的安全要求较高的工厂所在地。由于富士康在从部件、芯片到最终组装等制造各个阶段都有经验，其可以提供分包商无法提供的一系列安全保障。

这可不便宜。美国的劳动力成本要高得多，而且当地供应商的缺乏也会增加成本。但随着时间的推移，当有越来越多的供应商来到附近，成本可能会降低。也就是说，如果真的想把供应链带回当地，美国就需要为此掏腰包。

第三个值得探索的领域是量子计算。到目前为止，人们还处于了解量子计算机如何设计和实现的早期阶段。如果相关研究有了成果，这波非凡计算能力也可能使现有的系统过时。

目前来看，可能需要 10 年的时间才能生产出这样的硬件，而富士康绝不是走在这一基础科学的最前沿。但在某种程度上，距离美国的创新中心更近，意味着富士康更有可能在量子计算的硬件竞争中领先。

转换现有工厂的运营模式可能并没那么简单。但富士康最好的做法就是从头开始。

而对于威斯康星州来说，其应该更努力地就新方案进行谈判，但要提供更大的灵活性。一切东西都无法得到确切保证，双方都需要承担风险并预留出空间。

现在是威斯康辛州和富士康重新开始，展望更现实未来的时候了。